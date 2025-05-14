Пенсия по инвалидности после контузии: имеет ли значение продолжительность службы и как оформить выплаты

Украинские военные могут получить пенсию по инвалидности даже при службе менее года – если контузия или ранение произошли во время боевых действий. Для этого требуется подтверждение экспертной команды и документы, удостоверяющие связь травмы с военной службой.

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Об этом рассказывает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В условиях, предусмотренных законом, продолжительность военной службы не является определяющей, если инвалидность приобретена в результате выполнения обязанностей службы.

Основанием для назначения пенсии по инвалидности является Закон Украины №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Он четко определяет, что инвалидность, полученная вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с выполнением воинского долга, дает право на пенсию, независимо от количества отслуженных месяцев.

Это особенно актуально для военнослужащих, которые были мобилизованы недавно и получили серьезные травмы в короткий срок – таких случаев, к сожалению, становится все больше. С 1 января 2025 года изменилась процедура установления степени утраты трудоспособности. Теперь ее осуществляют экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица – новый орган, который заменил медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК).

Именно их заключение и является базой для дальнейшего рассмотрения Пенсионным фондом вопроса о назначении пенсии. Для получения пенсии по инвалидности необходимо подать:

выписку из решения экспертной команды , которая установила степень утраты трудоспособности;

, которая установила степень утраты трудоспособности; документы, подтверждающие связь травмы со службой , например, справку военно-врачебной комиссии;

, например, справку военно-врачебной комиссии; заявление в орган Пенсионного фонда Украины.

Сбор, подготовку и представление этих документов осуществляет уполномоченное структурное подразделение соответствующего министерства, к которому относится военный. То есть, самостоятельно собирать все справки не нужно – этим занимаются профильные органы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пенсионные выплаты могут быть приостановлены, если человек не прошел физическую идентификацию или на его счету нет движения средств более 6 месяцев. Чтобы возобновить выплаты, достаточно подать заявление и пройти верификацию – лично или онлайн.

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