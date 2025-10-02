Пенсионный фонд показал "алгоритм расчета пенсий": в расчете показали странные цифры, которые не смогли объяснить

Пенсионный фонд опубликовал формулу расчета пенсии и в качестве примера рассчитал, сколько может получать украинец с зарплатой в 21 780 грн. Однако в примере показали пенсию, которую можно получать с зарплатой размером около 56,6 тыс. грн. В результате вместо пенсии в 5 791,7 грн (которую можно получить с зарплатой в 21 780 грн), показали выплату в размере 15 066,8 грн.

Расчет ПФУ разместил на своем официальном сайте. Так, в Фонде показали формулу расчета выплаты, а также привели пример. В примере указали заработную плату в 21 780 грн. Для расчета индивидуального коэффициента заработка зарплату украинца за каждый месяц сравнивают со средней зарплатой по стране, а затем высчитывают среднее соотношение за весь период работы.

Итак, для расчета размера пенсии среднюю зарплату по стране за три предыдущих года (15 057,09 грн) умножают на коэффициент заработка, на стаж в годах и на 1%. Зарплата в 21 780 грн на 9,9% выше, чем средняя по стране (согласно данным за август – 19 813,7 грн). Коэффициент заработка составляет 1,099. Если представить, что такое соотношение между собственной и средней по стране зарплатами будет сохраняться в течение всей карьеры, то размер пенсии с 35 годами стажа составит 5 791,7 грн.

Однако в пенсионном фонде отметили, что "после проведения оптимизации заработка" коэффициент увеличился до 2,859. Для такого коэффициента сейчас зарплата должна быть около 56 647,3 грн. То есть ПФУ посчитал так, как будто зарплата в 21 780 грн в расчет вообще не включалась, а была "оптимизирована". При этом большую часть своей карьеры пенсионер из примера ПФУ должен был получать высокую зарплату (по действующим данным более 56 тыс. грн).

ПФУ же указал только среднюю зарплату, которую в расчет не включили, а после применил в расчете зарплату в разы выше средней и получил рассчитанный размер пенсии в 15 066,8 грн. OBOZ.UA обратился в пресс-службу ПФУ с просьбой объяснить, почему в формуле указали зарплату в 21,7 тыс. грн, которую вообще не учли. В ведомстве отметили:

"Все коэффициенты (соотношение между средним заработком по стране и заработком человека) за каждый месяц работы работника с 2004 года суммируются.Возможно, когда-то у этого человека был коэффициент 3, 4 и тому подобное. Затем определяется средний коэффициент. В инфографике это именно средний коэффициент за весь период деятельности. Заработок 21 тысяча – это зарплата за последний месяц перед обращением за пенсией".

При "оптимизации" возможно исключить из подсчета зарплаты периоды до 60 календарных месяцев страхового стажа подряд, но не более 10% продолжительности страхового стажа, исчисленного в одинарном размере.

Дополнительно (более 10% страхового стажа) по желанию* пенсионера может быть исключен, в частности, период карантина (с месяца его введения в 2020 году и шести календарных месяцев после его завершения), военного положения (с месяца его введения и в течение трех календарных месяцев после его прекращения или отмены).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн в месяц. Такие планы предусмотрены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

