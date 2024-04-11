Многим пенсионерам полагается 300 гривен надбавки: есть два условия

Украинские пенсионеры имеют право ежемесячно получать до 300 гривен доплаты к пенсии. Эта выплата является компенсационной и не зависит ни от вида пенсии, ни от закона, согласно которому была назначена пенсия, продолжительность страхового стажа или факт работы.

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, получить компенсационную выплату могут пенсионеры, отвечающие двум условиям. Первая – это возраст. Доплата предоставляется только пожилым людям, не младше 70 лет.

Кроме того, необходимо, чтобы после установления доплаты пенсия с учетом всех надбавок, повышений (в частности дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, суммы индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы) и других доплат не была больше средней заработной платы после уплаты страховых взносов за 2020 год. То есть 10 340,35 грн.

Также следует помнить, что в апреле в Украине начали перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые по состоянию на 1 марта набрали не менее 24 дополнительных месяца стажа. Но повышение суммы за апрель и май будет осуществлено задним числом, то есть в июне.

Перерасчет будет произведен после поступления информации об уплате единого взноса за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования (отчеты должны быть представлены до 10 мая).

Кроме того, в ПФУ напомнили, что пенсионеры-жители горных населенных пунктов и перебравшиеся в горную местность пенсионеры-переселенцы имеют право на 20% надбавку к пенсии. Для получения дополнительной выплаты нужно оформить статус жителя на территории горного населенного пункта и получить соответствующее удостоверение.

Также OBOZ.UA писал, что устроившимся на работу пенсионерам придется вернуть часть выплаты в бюджет, если они не известят Пенсионный фонд о своем трудоустройстве в течение 10 дней. Дело в том, что работающие пенсионеры не имеют права на часть доплат.

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