Пенсионерам в Украине пересчитают выплаты: что изменится с 1 августа

Уже с 1 августа некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат. Однако перерасчет не будет масштабным, как это было в марте, апреле или июле.

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О том, кто из пенсионеров может претендовать на повышение выплат – разбирался OBOZREVATEL.

Так, в августе на прибавку к пенсии могут рассчитывать некоторые пенсионеры с инвалидностью. Ранее пенсионные выплаты по инвалидности были проиндексированы в марте, поэтому в августе сумма останется без изменений.

Однако люди с инвалидностью могут получить дополнительные выплаты в результате традиционной надбавки ко Дню независимости Украины. Размер надбавок зависит от группы инвалидности, где I группа получает 100% пенсии, ІІ группа – 90% и ІІІ группа – 50% от размера пенсии по возрасту.

Дополнительные выплаты также получат лица с особыми наградами перед государством. Отметим, сумма надбавок определяется индивидуально, согласно тому, в какой именно категории находится пострадавший. Размер дополнительных выплат в 2023 году пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличить свой размер пенсии можно, приняв участие в частном пенсионном фонде. Откладывая ежемесячно по 1,5 тыс. грн в период 15 лет, размер будущей пенсии можно увеличить на 11 тыс. грн. Правда, если за это время сбережения не съест инфляция, а частный пенсионный фонд не обанкротится.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине придется повысить пенсионный возраст. Такое решение может быть принято в соответствии с одним из вариантов уже после 2028-го. Эксперты говорят, что уже сейчас есть возможность повысить возраст выхода на заслуженный отдых до 65 лет.

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