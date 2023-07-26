В Украине придется повысить пенсионный возраст: когда можно будет выходить на заслуженный отдых

В Украине придется повысить пенсионный возраст. Такое решение могут принять в одном из вариантов уже после 2028-го. Эксперты говорят, что уже сейчас есть возможность повысить возраст выхода на заслуженный отдых до 65 лет.

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В комитете по вопросам соцполитики OBOZREVATEL не стали официально комментировать идею повышения пенсионного возраста, так как она не пользуется особой популярностью среди украинцев и традиционно вызывает недовольство. Однако при этом и в комитете, и в правительстве соглашаются: без повышения пенсионного возраста не обойтись, рано или поздно это произойдет.

"До конца войны этот вопрос подниматься не будет", – пояснили в профильном комитете Рады. Далее есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от многих факторов: и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований со стороны международных кредиторов Украины.

Важно отметить: депутаты и Кабмин последние, кто хочет повысить пенсионный возраст, и так было всегда. К примеру, в 2017-м ради того, чтобы сохранить возможность выхода на пенсию в 60, решились даже сократить пенсии на четверть, которые и без того были одними из самых низких в Европе.

Ученая Лидия Ткаченко рассказывает OBOZREVATEL: и сейчас, без изменений пенсионного возраста, украинцев, которые выходят на заслуженный отдых в 65 и 63 года, будет больше. Так, в этом году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа. В среднем украинцы, достигающие 60-летия, имеют 32 года стажа. То есть для большинства такое требование выполнить несложно. Но каждый год требования к стажу будут расти, пока он не достигнет 35 лет (по 12 месяцев за год).

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