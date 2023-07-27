Украинцы могут увеличить свои пенсии на 11 тыс. грн: что нужно сделать

В Украине увеличить собственный размер пенсии можно приняв участие в частном пенсионном фонде. Откладывая ежемесячно по 1,5 тыс. грн в течение 15 лет, размер будущей пенсии можно увеличить на 11 тыс. грн. Правда, если за это время сбережения не "съест" инфляция, а частный пенсионный фонд не обанкротится.

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Как пишет издание "Фокус", негосударственные пенсионные фонды предлагают украинцам самостоятельно накапливать себе вторую пенсию. "Когда мы говорим о пенсионерах на Западе, которые, получив право на пенсию, начинают путешествовать, жить полноценной жизнью, это благодаря частным пенсионным фондам", - говорит глава инвесткомпании "Универ" Тарас Козак.

Какой может быть пенсия:

Если делать взносы ежемесячно в размере 1000 грн 30 лет, то накопления на счете будут составлять 3,08 млн грн. При условии, что НПФ будет ежемесячно в течение 30 лет платить участнику пенсию, средний размер такой пенсии составит 72,5 тыс. грн.

Если делать взносы ежемесячно в размере 2000 грн. на протяжении 20 лет, то накопления на счете будут составлять 1,83 млн грн. При условии, что НПФ будет ежемесячно в течение 30 лет платить участнику пенсию, средний размер такой пенсии составит 43,3 тыс. грн.

Если делать взносы ежемесячно в размере 1500 грн. на протяжении 15 лет, то накопления на счете будут составлять 714 тыс. грн. При условии, что НПФ будет ежемесячно в течение 20 лет платить участнику пенсию, средний размер такой пенсии составит 11,3 тыс. грн.

Чтобы защитить вклады населения на пенсионных счетах в НПФ от обесценения до выхода человека на заслуженный отдых, КУА вкладывают активы НПФ в разные инструменты. Поэтому доходность НПФ зависит от доходности инструментов, в которые инвестируются средства. То есть, если НПФ вкладывает в ценные бумаги государства (ОВГЗ), то доходность не может быть выше ставок по ОВГЗ, которые составляют 15,5-19,75%. На фоне замедления инфляции и роста стоимости облигаций доходность НПФ должна возрасти, говорят эксперты.

"За прошлый год доля ценных бумаг в портфелях НПФ сократилась с 62,2% до 55,3%, – отмечает Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU. – В то же время доля денежных средств и депозитов выросла с 33,3% до почти 40% и продолжила расти в первом квартале, отражая пессимистические настроения управляющих активами".

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