Пенсионерам оставят лишь 25 % выплат: в ПФУ пояснили, кому в 2026 году сократят пенсию

В Украине в 2026 году гражданам, находящимся на полном государственном содержании в соответствующих учреждениях, могут сократить выплату пенсии до 25 % отназначенной суммы. В то же время пенсионеру могут выплачивать и больше, если размер его пенсии превышает фактическую стоимость содержания в учреждении.

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Такие правила предусмотрены статьёй 48 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а механизм перечисления средств учреждениям определён постановлением Кабинета Министров № 269. Пенсионный фонд поясняет, что особый порядок действует именно в период пребывания человека на полном государственном содержании.

Кому могут оставить лишь 25% пенсии

Особый порядок выплаты касается пенсионеров, которые постоянно проживают в соответствующем государственном учреждении или заведении и находятся там на полном государственном содержании. Как поясняет Пенсионный фонд Украины, в такой ситуации непосредственно пенсионеру выплачивается 25% назначенного размера пенсии.

То есть речь идет не обо всех украинских пенсионерах и даже не обо всех людях, которые в течение определенного времени находятся в государственных учреждениях. Ключевым условием является именно полное государственное содержание. Например, если человеку назначена пенсия в размере 8 000 грн, 25% от этой суммы составят 2 000 грн. Именно столько он гарантированно будет получать при условии применения такого порядка.

Если пенсия составляет 10 000 грн, минимальная сумма, которая должна остаться пенсионеру, будет равна 2 500 грн. В то же время правило "25%" имеет важное уточнение: в определенных ситуациях человек может получать значительно больше.

Когда пенсионеру выплатят больше четверти пенсии

Если размер назначенной пенсии превышает фактическую стоимость содержания человека в учреждении, пенсионеру должны выплатить разницу между этими суммами. При этом независимо от стоимости содержания непосредственно человеку должно остаться не менее 25 % его пенсии.

Например, пенсионер получает 10 000 грн в месяц, а подтвержденная стоимость его содержания в соответствующем учреждении составляет 6 000 грн. В таком случае разница равна 4 000 грн, поэтому человек может получать именно 4 000 грн, а не минимальные 2 500 грн.

Другая ситуация — когда стоимость содержания равна или превышает 75% пенсии. Тогда человеку все равно должны оставить гарантированные законом 25%. Для расчета учитывается официальная информация о стоимости содержания пенсионера в соответствующем учреждении.

Что будет с остальной частью пенсии

Часть пенсионной выплаты, которую человек не получает напрямую, не просто аннулируется. Установленный порядок предусматривает возможность перечисления соответствующей части средств учреждению, в котором пенсионер находится на полном государственном содержании. В частности, это осуществляется по личному заявлению пенсионера.

Эти деньги должны использоваться по назначению – на улучшение условий проживания и содержания людей в соответствующих учреждениях. Таким образом, ситуацию, когда пенсионеру оставляют 25 %, не следует воспринимать как обычное "сокращение пенсии" на 75 % — это специальный механизм выплаты на время, когда расходы на содержание человека берет на себя государство.

Если пенсионер содержит родственников, действуют другие правила

Отдельный механизм предусмотрен для людей, у которых есть нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на их иждивении. Самому пенсионеру, находящемуся на полном государственном содержании, в такой ситуации продолжают выплачивать 25% назначенной пенсии.

В то же время нетрудоспособным членам его семьи может направляться другая часть выплаты – не более 50% от общего размера пенсии. Еслина иждивении находятся несколько таких членов семьи, предусмотренная для них сумма распределяется между ними поровну.

Например, если пенсия составляет 12 000 грн, то 25% для самого пенсионера будут составлять 3 000 грн. До 6 000 грн, то есть не более половины назначенной пенсии, при наличии предусмотренных законом оснований может направляться нетрудоспособным членам его семьи.

Кому пенсию продолжают выплачивать в полном объеме

Правило о 25 % распространяется не на всех. Законодательством предусмотрены отдельные исключения и специальные правила. В частности, особый порядок действует в отношении пенсий за особые заслуги перед Украиной. Такие выплаты во время пребывания человека на полном государственном иждивении осуществляются в установленном для этой категории порядке.

Отдельные нормы предусмотрены и для детей, находящихся на полном государственном содержании. Детям-сиротам пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается в полном размере – 100%. Деньги перечисляются на их текущие банковские счета.

Для других детей, находящихся на полном государственном обеспечении, предусмотрена выплата 50 % назначенной пенсии в связи с потерей кормильца. Поэтому правило о выплате лишь четверти пенсии нельзя автоматически применять к каждому лицу, находящемуся на государственном обеспечении.

Что будет, если пенсионер временно покинет учреждение

Еще один важный момент — ограниченный размер выплаты применяется именно на период пребывания человека на полном государственном содержании. Если пенсионер временно покидает соответствующее учреждение, например в связи с отпуском, порядок выплаты меняется.

При предусмотренных законодательством условиях за этот период пенсия может выплачиваться в полном назначенном размере. Отдельно урегулированы и ситуации, когда человек находится на лечении в медицинском учреждении. Сам факт госпитализации пенсионера не означает, что ему автоматически должны оставить лишь 25 % выплаты.

То есть ключевое значение имеет не место фактического пребывания человека само по себе, а то, находится ли он в соответствующий период на полном государственном содержании. Для большинства украинских пенсионеров эта норма ничего не меняет. Если человек живет дома, самостоятельно оплачивает свои расходы и не находится на полном государственном содержании, правило о выплате лишь 25% пенсии на него не распространяется.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, максимальная пенсия в Украине с 1 января 2027 года вырастет с 25 950 до 28 780 грн, или на 2 830 грн. Такое повышение предусмотрено проектом бюджета на следующий год. При этом максимальную пенсию получает незначительное количество спецпенсионеров — в первую очередь прокуроры, кадровые военные.

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