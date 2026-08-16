Мошенники выдают себя за государственные учреждения и выманивают деньги: как украинцам не попасться на удочку

Мошенники всё чаще выдают себя за представителей Пенсионного фонда (ПФУ), судов, Национального банка Украины (НБУ) и других государственных учреждений, обещая выплаты, документы или требуя срочно подтвердить данные. Украинцам рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять сайты через официальные источники, не сообщать CVV, пароли и SMS-коды, а также не переводить деньги на личные карты.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА). Специалисты подчеркивают, что даже если сообщение выглядит максимально официально, его необходимо проверить через независимые каналы связи.

Как мошенники выдают себя за государство

Злоумышленники активно используют авторитет государственных органов, поскольку люди склонны больше доверять сообщениям, которые якобы поступают от официальных учреждений. Мошенник может представиться сотрудником Пенсионного фонда Украины, Национального банка, суда, органов местного самоуправления или другой государственной структуры.

При этом сценарии могут быть разными. Например, человеку могут сообщить, что его якобы ждет повестка в суд. В другом случае злоумышленники предлагают помочь оформить документы — от водительского удостоверения до различных государственных услуг. Еще один популярный сценарий — сообщение о якобы денежной выплате или помощи от государства.

Для её получения человека просят перейти по ссылке, заполнить форму и ввести личные или банковские данные. Также мошенники могут звонить или писать от имени государственных учреждений и заявлять о необходимости срочно подтвердить личность, обновить информацию или осуществить определённый платеж. Опасность заключается в том, что конечной целью может быть не получение определенной услуги, а доступ к банковскому счету или кража личной информации.

Поддельные сайты могут практически не отличаться от настоящих

Особую опасность представляют поддельные сайты государственных учреждений. Мошенники копируют дизайн официальных ресурсов, используют государственную символику, логотипы, похожие шрифты и структуру страниц. В результате пользователь может даже не заметить, что находится не на подлинном ресурсе.

Особенно внимательно нужно проверять адрес сайта. Мошеннический домен может отличаться от настоящего всего одной буквой или несколькими символами. Именно поэтому не стоит открывать государственные ресурсы по ссылкам из подозрительных SMS, электронных писем или сообщений в мессенджерах.

Самый безопасный вариант — самостоятельно найти официальный сайт нужного учреждения и перейти на него напрямую. В случае с государственными ресурсами стоит обращать внимание на домен gov.ua. В то же время само наличие похожего названия или логотипа еще не является доказательством подлинности сайта.

Почему мошенники заставляют действовать срочно

Один из главных инструментов злоумышленников — психологическое давление. Человеку могут сказать, что нужно действовать "прямо сейчас", иначе он лишится выплаты, столкнется с проблемами с документами, должен будет уплатить штраф или пропустит определенный срок.

Могут использоваться фразы вроде "последний шанс", "нужно сегодня", "срочно подтвердите данные" или "ваш аккаунт будет заблокирован". Цель такого давления — не оставить человеку времени на проверку информации. Поэтому любое сообщение, которое заставляет немедленно переходить по ссылке, вводить данные или переводить средства, следует воспринимать как потенциально мошенническое.

Самая простая защита – сделать паузу. Не нужно отвечать сразу, звонить по номеру из сообщения или открывать вложенную ссылку.

Как проверить, действительно ли обращается государственное учреждение

Если возникли сомнения, необходимо самостоятельно найти официальные контакты соответствующего учреждения. Например, если сообщение якобы поступило от Пенсионного фонда, не стоит использовать номер телефона или ссылку, указанные в подозрительном сообщении. Вместо этого нужно самостоятельно найти официальный ресурс учреждения и воспользоваться контактами, опубликованными там.

Важно помнить, что логотип, название государственного органа и официальный стиль сообщения не гарантируют, что перед вами подлинное учреждение. Особенно осторожно нужно относиться к информации, которая позволяет получить доступ к банковскому счету. Ни в коем случае не следует передавать незнакомым людям:

CVV-код банковской карты;

пароли от онлайн-банкинга;

коды подтверждения из SMS;

одноразовые пароли;

PIN-код карты;

данные для входа в личные кабинеты;

фотографии документов без явной необходимости и проверки получателя.

Также не следует отправлять паспортные данные или другую личную информацию незнакомцам в Telegram, Viber, WhatsApp или других мессенджерах. Даже если собеседник утверждает, что работает в государственном учреждении, сначала нужно проверить его личность и сам факт обращения.

"Государственная выплата" может оказаться ловушкой

Сообщение о якобы денежной помощи – один из самых удобных способов заинтересовать потенциальную жертву. Человеку могут предложить получить выплату, компенсацию, социальную помощь или возврат средств. Для этого его просят перейти по ссылке и заполнить форму.

На поддельной странице могут потребовать номер карты, срок её действия, CVV, номер телефона и код из SMS. После ввода этой информации мошенники могут попытаться получить доступ к средствам.

Еще одна важная рекомендация касается оплаты государственных услуг. Если человека просят перечислить деньги на личную банковскую карту якобы для оформления документа, ускорения процедуры или получения услуги, это должно вызвать серьезные подозрения.

Официальные платежи осуществляются по установленным реквизитам, а не путем перевода средств случайному собеседнику в мессенджере. Поэтому просьба "перевести деньги на карту" от имени государственного органа является весомым признаком возможной мошеннической схемы.

Что делать, если вы уже перешли по подозрительной ссылке

Если человек только открыл подозрительный сайт, но не вводил никаких данных, следует закрыть страницу и не взаимодействовать с ней в дальнейшем. Если же были введены данные банковской карты, пароли или коды подтверждения, необходимо как можно быстрее обратиться в банк через официальный канал и сообщить о возможной утечке данных.

В случае передачи пароля его нужно сменить, особенно если такой же пароль используется для других сервисов. О подозрительной активности также стоит сообщить в соответствующие органы. КГГА рекомендует обращаться в киберполицию через специальную форму на ее официальном сайте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году украинцев массово атакуют мошенники с незнакомых международных номеров, номеров с кодом +380 44, коротких номеров, а также через Viber и Telegram — на такие звонки без необходимости лучше не отвечать. Сам по себе код не доказывает мошенничество, но если вы не ожидаете звонка, не берите трубку и никогда не сообщайте собеседнику коды из SMS, пароли или данные банковской карты.

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