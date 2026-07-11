Украинцы добиваются перерасчета индексации пенсий: кому ее проводили неправильно

В Украине, несмотря на решение Верховного Суда, Пенсионный фонд не проводит полную индексацию пенсий в течение первых лет после их назначения. Вместо этого выплаты повышают на небольшой процент, который своим постановлением определяет правительство.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Десятки тысяч пенсионеров ежегодно добиваются в судах перерасчета своих выплат. Например, об одном из таких случаев говорится в материалах дела № 440/780/26. Украинец вышел на пенсию в 2020 году.

Размер его выплат сейчас составляет 9544,26 грн. В 2021 году вместо индексации на 11% пенсию повысили всего на 100 грн. В 2022 году выплату должны были проиндексировать на 14%, но вместо этого её увеличили всего на 135 грн. В 2023 году новым пенсионерам вместо индексации на 19,7% добавили еще по 100 грн. Полтавский окружной административный суд признал такие действия незаконными.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Полтавской области провести с 27.11.2025 индексацию пенсии путем последовательного увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учтена для расчета пенсии в размере 7 763,17 грн, на коэффициенты увеличения 1,11, 1,14, 1,197, 1,0796, 1,115, и в связи с чем провести перерасчет и выплату пенсии с 27.11.2025, с учетом ранее выплаченных сумм пенсии", – говорится в материалах дела. И это лишь одно из десятков тысяч решений в пользу пенсионеров.

Без масштабной пенсионной реформы решить проблему старения выплат невозможно. При этом увеличить пенсии реально только в том случае, если будет расти количество работников и размеры зарплат. Уже сейчас один налогоплательщик в среднем содержит одного пенсионера. В такой ситуации рассчитывать на высокие выплаты исключительно за счет солидарного уровня, конечно, не приходится.

Министерство социальной политики во главе с новым министром Денисом Улютиным до сих пор не представило законопроект о пенсионной реформе. Предыдущая команда Минсоца (во главе с Оксаной Жолнович) представила свой вариант, однако так и не смогла его реализовать.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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