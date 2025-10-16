В Украине проведут индексацию пенсий: какой будет после повышения

В Украине минимальную пенсию в 2026-м повысят на 9,9% – с 2361 грн до 2595 грн, говорится в проекте Бюджета, который разработал Кабмин. Но наиболее существенное повышение – мартовская индексация пенсий.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Наиболее существенный перерасчет ожидается в марте. Это традиционная ежегодная индексация пенсий. Размер этого расчета станет известен только в феврале, ведь он зависит от статистических показателей за текущий год. Напомним, в рамках индексации рассчитанный по формуле размер пенсии (без надбавок) увеличивают на определенный процент.

Этот процент – 50% от суммы среднего за три года роста зарплат и прошлогодней инфляции. Если инфляция в этом году будет на уровне 9,6%, а темпы роста зарплат в 2025-м сохранятся на уровне 2024-го, пенсии могут повысить примерно на 15,4%.

Это повышение будет значительно меньше, чем кумулятивный уровень инфляции за последние несколько лет (в 2025-м минимальная пенсия не повышается). При обсуждении проекта бюджета на 2026 год традиционно регистрируют многочисленные правки. Свое предложение озвучил и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он предлагает повысить минимальную пенсию до 4700 грн (вместо 2595 грн).

Гетманцев рассчитал: для того, чтобы пенсии всем поднять до 4700, надо 12 млрд грн в год. Однако, чтобы избежать "уравняйловки", придется повысить и другие пенсии. Как следствие, необходимо выделить из бюджета до 110 млрд грн. А это уже значительная сумма.

"Если просто поднять самый низкий уровень для всех пенсионеров, у которых меньшая пенсия, чем 4700 грн., то стоит брать следующие параметры. В Украине пенсионеров, которые получают пенсию до 5 тыс. грн, около 4,26 млн человек. Их средний размер пенсии сегодня составляет 4480 грн. Поэтому, чтобы всех дотянуть до 4700 грн, необходимо средств почти 12 млрд грн в год. Это совсем небольшие средства. Но для того, чтобы сделать рост пропорциональным и отойти от "уравниловки" таким образом, чтобы у каждого пенсионера пенсия увеличилась ориентировочно на 1,5 тыс. грн, нужно дополнительно в систему ПФУ к тем средствам, которые запланированы, 100-110 млрд грн", – пояснил Гетманцев.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. А в 63 – вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

