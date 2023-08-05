Пенсии заберут у тех, кто до конца августа не пройдет идентификацию: кого коснется новое правило

В Украине часть пенсионеров должны пройти до конца августа идентификацию личности. Это коснется тех, кто нашел убежище за границей. Выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках.

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Об этом сообщает издание "На Пенсии". Для идентификации можно воспользоваться сервисом "Дія. Підпис". Сервис доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Пенсионеры могут зайти в личный электронный кабинет и воспользоваться сервисом "Дія. Підпис" для прохождения идентификации.

Пройти консульское доказательство. Пенсионеры также могут пройти идентификацию личности, посетив соответствующее консульское учреждение в стране своего проживания. Консульское должностное лицо засвидетельствует их нынешнее место жительства за границей.

Если пенсионер не пройдет идентификацию, то выплата пенсии будет прекращена. Для тех, кто достиг пенсионного возраста, находясь за границей и хочет оформить пенсию, это можно сделать дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для получения пенсионных выплат за границей украинские пенсионеры могут выбрать международные переводы через Укрпочту. Этот вариант касается тех, кто раньше получал пенсионные выплаты наличными деньгами в Украине.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

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