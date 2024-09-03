Пенсии в Украине повысят на 570 грн: кому и при каких условиях

В Украине лицам старше 80 лет, чья пенсия не достигает 10 340 гривен, устанавливается доплата в размере до 570 гривен. Впервые такие доплаты были введены в 2020 году (тогда их размер составил 500 гривен).

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Об этом говорится в публикации издания "На пенсии". Правила начисления минимальной пенсии и доплаты за стаж действительно изменились. До 1 октября 2011 достаточно было иметь 20 лет стажа женщинам и 25 лет мужчинам. Сегодня полным стажем считается 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Однако ушедшим на пенсию до указанной даты правила не меняли и размер пенсии не уменьшали.

"Впрочем, в последние годы правительство начало устанавливать дополнительные доплаты к пенсии именно тем, кто имеет не менее 30 и 35 лет стажа для женщин и мужчин соответственно. Например, с 1 марта 2024 года лицам старше 65 лет, которые не работают и имеют 30 или 35 лет стажа, пенсия устанавливается в размере не менее 3370 гривен. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №185 от 23 февраля 2024 года", – говорится в публикации.

Какие пенсии получают украинцы?

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн, до 5816 грн. В январе 2024 года украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать подорожание товаров и услуг.

Однако минимальная пенсия с января 2022 года выросла с 1934 до 2361 грн. То есть на 22%. Следовательно, индексация минимальной пенсии не позволила даже компенсировать инфляцию. А те, кто получает минимальную выплату, потеряли больше всего.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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