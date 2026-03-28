Пенсии в Украине пересчитают с 1 апреля не всем: кто и сколько получит

В Украине по состоянию на 1 января продолжали работать 2,8 млн пенсионеров. Часть из низ с апреля должна получить перерасчет своих выплат. Условие перерасчета: пенсионер с момента назначения выплаты и по состоянию на 1 марта должен заработать не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. То есть если вы вышли на пенсию в 2024-м, но продолжили работать, вероятно, в 2026-м вам должны пересчитать выплату. Тут есть два варианта: если у вас стала больше зарплата, то пересчитают и коэффициент заработка, и стаж, если же зарплата стала меньше, то могут учесть только увеличение стажа.

Перерасчет произойдет "задним числом" аж в июне, потому что по состоянию на 1 апреля у ПФУ еще нет данных по стажу украинцев (отчетность подается с задержкой). При этом в июне доплатят за предыдущие периоды.

"Однако есть одна важная деталь. Во время такого перерасчета не меняется показатель средней заработной платы, который применялся при назначении или предыдущем перерасчете пенсии. На практике это означает, что даже если человек после выхода на пенсию получает значительно более высокую зарплату, при перерасчете его пенсии применяется старый базовый показатель", – объяснил для OBOZ.UA глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

То есть если человек последние два года работает и получает зарплату 30 тыс. грн, с которой регулярно уплачивается единый социальный взнос. Для определения коэффициента заработной платы его доход сравнивают со средней зарплатой за 2024–2025 годы, которая составляла от 14 975 грн до 24 293 грн.

Но дальше этот коэффициент применяется не к современной зарплате, а к той базе, с которой человеку когда-то назначили пенсию. Для большинства пенсионеров, которые вышли на пенсию давно, это средняя зарплата 2017 года — 3 764,4 грн. После индексаций она составляет примерно 9 992 грн в 2026 году.

В результате человек, который сегодня зарабатывает 30 тысяч гривен и платит взносы, получает перерасчет пенсии, рассчитанный фактически из зарплаты около 9992 грн.

OBOZ.UA уже подробно писал о тех прокурорах на пенсии, которые в прошлом году вернули свои космические выплаты. В частности, бывший прокурор Владимир Изотов ежемесячно получает 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата действующего прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, достигли 9,9 млн грн.

