Пенсии в Украине пересчитают с 1 апреля: кого коснется и какой будут выплата

В Украине с 1 апреля будет проведен второй этап предусмотренного законом перерасчета пенсий. Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать и у которых с момента последнего расчета прошло не менее 24 месяцев (по состоянию на 1 марта 2025-го).

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Как отмечают в пресс-службе Министерства социальной политики, пенсии увеличат для 629 тыс. работающих пенсионеров. При этом всего в Украине работают 2,8 млн пенсионеров, а их средняя пенсия составляет 6302 грн.

Как отметили в ПФУ, если на 1 марта 2025 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или, если целесообразно, учитывается в том числе заработок, получаемый человеком, работая после назначения или предварительного перерасчета пенсии.

Если после назначения / предварительного перерасчета пенсии на 1 марта 2025 г. приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения / предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

"Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам - 1 апреля 2025 года. В то же время пересчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года (срок подачи отчетов - до 10 мая). размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля", – отмечают в ПФУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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