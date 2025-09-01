Пенсии украинцев в сентябре: кому и как пересчитают

В Украине пенсии в сентябре повысят только тем, кто достигнет определенного возраста и получит право на возрастные доплаты. При этом общей индексации пенсии не будет.

Видео дня

Об этом говорится в публикации ПФУ. Для тех, кто получил право на возрастную доплату, перерасчет начнется со следующего дня после даты рождения.

Кроме достижения определенного возраста, существует еще одно условие: пенсия не должна превышать 10 340,3 грн. Размеры доплат следующие:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

"Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет осуществлена пропорционально количеству дней. Важно! Лицо, которому уже была назначена доплата к пенсии (например, 456 грн как лицу, достигшему 75 лет), после достижения 80-летнего возраста получит дополнительно 114 грн – то есть размер доплаты возрастет до 570 грн", – объясняют в ПФУ.

Какие пенсии получают украинцы?

Средняя зарплата в Украине согласно данным ПФУ за июнь составляет 22,3 тыс. грн. Достаточной считается пенсия, размер которой составляет примерно 40% от привычного заработка. Это примерно 9 тыс. грн. Такая средняя пенсия по украинским меркам считалась бы достаточной. Хотя на самом деле и эта сумма недостаточна. Украинцы же по состоянию на июнь 2025-го в среднем получают пенсию в размере 6,1 тыс. грн (речь идет только о пенсии по возрасту).

Здесь также стоит добавить, что средняя пенсия в 6,1 тыс. грн не означает, что столько получает большинство.

пенсию до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров);

пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

Около 521,7 тыс. украинцев получают пенсию за выслугу лет. Речь идет о специальных категориях пенсионеров, которые, имея достаточный стаж, могут заблаговременно выходить на заслуженный отдых. В среднем их пенсия составляет 12 486,1 грн. Это в несколько раз выше средней пенсии, однако значительно меньше, чем получают судьи. Так, средняя пенсия судьи (пожизненное денежное обеспечение) составляет 109 311,8 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026-го ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!