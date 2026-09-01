Пенсии украинцев с 1 сентября: кому пересчитают

Перерасчет пенсий с 1 сентября 2026 года не предусмотрен. Однако часть украинцев может рассчитывать на перерасчет. Речь идет о тех пенсионерах, которые достигли определенного возраста и имеют право на доплату. Размер этой доплаты фиксирован.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Ежемесячную доплату будут назначать пожилым людям, которые перешагнули очередной возрастной рубеж, однако есть ключевое ограничение: общая сумма их пенсии не должна превышать 10 340,35 грн.

Размеры возрастных бонусов распределяются следующим образом:

От 70 до 74 лет – дополнительно +300 грн;

– дополнительно +300 грн; От 75 до 79 лет – дополнительно +456 грн;

– дополнительно +456 грн; От 80 лет и старше — дополнительно +570 грн.

Подавать отдельные заявления или посещать Пенсионный фонд Украины (ПФУ) нет необходимости — всё рассчитывается автоматически. Однако стоит учесть, что деньги начинают начислять не с начала календарного месяца, а непосредственно с даты дня рождения.

Если 70-летие пришлось на 1-е число, пенсионер сразу получит полные 300 гривен. Если же день рождения отмечали, например, 20-го числа, то за текущий месяц начислят только пропорциональную часть за оставшиеся дни (за 10 дней до конца месяца). Уже со следующего месяца выплата будет поступать в полном объеме.

Как работает индексация пенсий и почему это не помогает

Черта бедности для пенсионера — 7 570 грн в месяц (это уровень фактического прожиточного минимума для этой возрастной категории), и это больше средней пенсии по стране. Фактически сейчас в Украине существует две большие проблемы, связанные с уровнем пенсий.

Первая — миллионы украинцев пенсионного возраста вынужденно оказались в условиях бедности: размер пенсии не покрывает даже базовые потребности, а работать могут далеко не все. Вторая – количество "бедных пенсионеров" растет с каждым годом, поскольку после назначения пенсии её выплаты стремительно обесцениваются.

То есть будущий украинский пенсионер должен рассчитывать на небольшую выплату, покупательная способность которой быстро снизится. Например, украинец, вышедший на пенсию в 2021 году, в формуле расчета пенсии имеет среднюю зарплату по стране в размере 9 118,81 грн. Предположим, что у такого пенсионера 35 лет стажа и средняя зарплата. В таком случае расчетный размер его пенсии должен составить 3 191,5 грн.

В 2022 году старые пенсии были проиндексированы на 11,4%, но новый пенсионер получил прибавку в размере всего 135 грн. Кроме того:

в 2023 году – надбавку в размере 100 грн вместо 19,7%;

в 2024 году – на 100 грн вместо 7,96%;

в 2025 году – 5,75% вместо 11,15%.

В результате, по подсчетам OBOZ.UA, пенсия должна была составить 3 710 грн (в предыдущих расчетах фигурировала сумма 3 729,3 грн). Если бы эта же пенсия индексировалась по общим правилам, её размер составил бы 5 106,7 грн. "Особые" правила индексации для новых пенсионеров привели к потере 27,35% размера пенсии.

В целом индексация пенсии рассчитывается по формуле: половина от среднего за три года роста зарплат плюс половина прошлогодней инфляции. Полученный процент и является размером повышения. Однако такое повышение всё равно не защищает выплаты от обесценивания, ведь новые пенсии обычно выше старых.

Это приводит к перекосам, когда двое пенсионеров с 35-летним стажем и средней зарплатой получают кардинально разные суммы из-за разницы в годе выхода на пенсию. Например, украинец, вышедший на пенсию в 2021 году, в прошлом году получал около 3 710 грн. В то же время украинец с такими же пенсионными правами, вышедший на пенсию в 2025 году, может получить выплату в размере 5 269,9 грн. При этом тот, кто вышел на пенсию в 2021 году, в 2025 году не смог бы получить такую сумму, даже если бы его пенсию индексировали по общим правилам.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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