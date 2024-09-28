Пенсии украинцам пересчитают: как введут баллы и к чему это приведет

В Украине пенсионные выплаты планируют перевести в баллы. Похожая система работает в Литве и ряде других стран. Детали пенсионной реформы сейчас не разглашают, в правительстве все еще надеются добиться согласия на проведение изменений и среди партнеров, и в парламенте.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Украинец со средней зарплатой будет условно получать 10 баллов. Если зарплата на 20% выше средней – 12 баллов, а если на 20% меньше – 8 баллов. Каждый балл будет оценен в первоначальную сумму. Такой перерасчет должен привести к увеличению пенсий украинцам, которые уже давно вышли на заслуженный отдых.

Однако даже если выплаты пересчитают, главную проблему – низкий уровень выплат – это не решит. Для этого пришлось бы значительно увеличивать бюджет ПФУ. А судя по проекту бюджета на 2025 год на следующий год из государственного бюджета выделят всего 237,9 млрд грн. Для сравнения, эта сумма составляла 244,9 млрд грн.

Проект бюджета учитывает мартовскую индексацию пенсий в 2026 году, однако на дополнительные выплаты или перерасчет денег может не хватить. Министр соцполитики Оксана Жолнович несколько дней назад заявила в парламенте, что до конца года должны подать проект реформы. Он, в частности, будет предусматривать, что пенсии привяжут к имеющимся сейчас зарплатам, а также к зарплате, которая была во время работы.

Но без введения накопительного уровня добиться действительно высоких пенсий невозможно. Накопительные пенсии будут касаться только будущих пенсионеров. "Собственно это европейское требование, это европейский стандарт, и вместе с накопительной пенсионной системой, которую мы также планируем внедрять с 2026 года, и пакет законопроектов уже готов, он будет подан в Кабмин в ближайшее время, предлагаем уровень замещения для пенсионеров обеспечивать не ниже чем 60%", – подытожила Жолнович.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с повышением требований к стажу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!