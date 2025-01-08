Пенсии коллаборантов планируют урезать: сколько будут получать госизменщики в Украине

Лицам, приговоренным к ограничению или лишению свободы за преступления против национальной безопасности Украины, могут ограничить пенсию до 2361 гривны в месяц. Соответствующий законопроект был принят в Верховной Раде в первом чтении.

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Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), 8 января законопроект №10355 получил 233. Если за него проголосуют в целом, это ограничит пенсии для лиц, осужденных за:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти ( статья 109 УКУ );

); посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины ( статья 110 );

); финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины ( статья 110-2 );

); государственную измену ( статья 111 );

); коллаборационную деятельность (части 3-8 статьи 111-1);

пособничество государству-агрессору ( статья 111-2 );

); диверсию ( статья 113 );

); шпионаж ( статья 114 );

); препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных

Как говорится в пояснительной записке, это станет дополнительной превентивной мерой по защите государственной и общественной безопасности, безопасности человечества, международного правопорядка и мира. В частности, предлагается предусмотреть:

назначение пенсий лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, и имеющих право на назначение пенсии по спецзаконам, в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

выплату пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в размере, не превышающем размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине ограничили максимальный размер пенсий. Такая норма предусмотрена в государственном бюджете и касается пенсий, в 4 или более раза превышающих среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

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