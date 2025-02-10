Пенсии после индексации возрастут, но этого мало: почему украинские пенсионеры останутся одними из самых бедных в Европе

В марте пенсии в Украине будут проиндексированы на 10%, но это не покроет реального уровня инфляции. Ожидается, что без пенсионной реформы и внедрения накопительной системы украинские пенсионеры будут оставаться одними из самых бедных в Европе.

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Об этом рассказал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "К сожалению, +10% не покрывает прошлогодний рост потребительских цен, который в декабре в годовом исчислении составил 12,0% (и в первые месяцы 2025 года, по прогнозам, ситуация будет оставаться сложной)", - отметил Гетманцев.

По его словам, из-за отсутствия накопительной пенсионной системы украинские пенсионеры остаются одними из самых бедных в Европе. Согласно проекту бюджета Пенсионный фонд Украины на 2025 год, его общие расходы составят 908,2 млрд грн, из которых:

528,3 млрд грн – на выплату пенсий в рамках системы общеобязательного государственного пенсионного страхования;

– на выплату пенсий в рамках системы общеобязательного государственного пенсионного страхования; 821,2 млрд грн – на пенсионное обеспечение и финансирование административных расходов.

Главное изменение в марте – это индексация выплат на 10%. "Учитывая, что страна скоро вступит в четвертый год полномасштабной войны, а все ресурсы устремляются на нужды обороны, такой рост – это неплохо", – признает Гетманцев.

Однако, добавляет он, индексация не перекроет реальный рост цен. Поэтому пенсионеры и дальше будут оставаться одними из самых бедных в Европе.

Несмотря на регулярные повышения, пенсионная система Украины остается одной из наименее эффективных в Европе. Главная проблема – отсутствие накопительного уровня, позволяющего гражданам формировать дополнительные выплаты. "Такое положение дел вызвано не в последнюю очередь тем, что Украина опоздала с проведением полноценной пенсионной реформы и запуском накопительного уровня лет на двадцать", - подчеркивает Гетманцев.

Если бы накопительная система была запущена еще в середине 2000-х годов, то сегодня молодые пенсионеры получали бы выплаты из двух источников – государственного фонда и собственных накоплений. Однако из-за отсутствия решительности в принятии важных реформ целое поколение украинцев (тех, кому в середине 2000-х было 30-40 лет) осталось без накоплений и теперь зависит исключительно от государственной солидарной системы.

"Однако традиционная нерешительность в моменты, когда нужно принимать сложные, но рассчитанные на перспективу для государства решения привела к тому, что у нас с накопительного уровня выпало целое поколение украинцев", - отмечает Гетманцев. По словам Гетманцева, решить проблему может только введение второго уровня пенсионной системы – обязательного накопительного страхования.

Однако введение такой реформы требует политической воли, а Верховная Рада нынешнего созыва постепенно теряет потенциал к проведению сложных изменений из-за приближения к завершению своей каденции. "Надеюсь, что в нашей каденции Верховной Рады хватит смелости и мудрости, чтобы не оставлять вопрос о внедрении второго уровня пенсионной системы в наследство следующему парламенту", - подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы не потеряют деньги, получаемые от государства (пенсии, стипендии, разные выплаты), если их банк обанкротится. Дело в том, что в такой ситуации Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) гарантирует возврат средств на социальных счетах.

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