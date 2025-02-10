Украинцам рассказали, что будет с пенсиями, если их банк обанкротится: пропадут ли деньги

Украинцы не потеряют деньги, получаемые от государства (пенсии, стипендии, различные выплаты), если их банк обанкротится. Дело в том, что в такой ситуации Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) гарантирует возврат средств на социальных счетах.

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Об этом рассказали в самом Фонде. Там напомнили: социальные счета открываются физическим лицам для получения пенсий и выплат от Пенсионного фонда. А кроме того:

стипендий для студентов;

помощи при рождении ребенка, выплат по уходу за ребенком.

других государственных социальных выплат.

"Денежные средства на социальных счетах, на которые поступают выплаты гражданам от государства, защищены Фондом гарантирования вкладов физических лиц. …Фонд гарантирования вкладов физических лиц гарантирует возврат средств на социальных счетах в случае банкротства банка", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: фонд возмещает деньги в размере вклада, включая проценты – однако только в рамках предельной суммы. Так:

Во время военного положения средства возмещении средств по вкладам в полном размере.

Через три месяца после его отмены или прекращения вкладчики будут получать максимум 600 тыс. грн, независимо от количества вкладов в банке.

"Если вы получаете пенсию, стипендию или любую другую помощь на банковскую карту, эти деньги защищены Фондом гарантирования вкладов так же, как сбережения на депозите. Если банк попадает в затруднительную ситуацию, Фонд обязуется вернуть вкладчикам их деньги", – резюмировали в ФГВФЛ.

Впрочем, отметили там, на возвращение денег смогут рассчитывать только те, кто получает выплаты через банки-члены Фонда. Их полный список находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине началась процедура ликвидации обанкротившегося АО "Коммерческий инвестиционный банк" ("Коминвестбанк") - она продлится три года, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) делегировал полномочия ликвидатора банка, а активы передали Асвио Банку.

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