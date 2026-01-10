Пенсии индексировали неправильно: украинцы массово добиваются перерасчета своих выплат за годы

Волынский окружной административный суд обязал ПФУ провести перерасчет пенсии истице с учетом индексации. Женщине, как и всем украинцам, в течение трех лет после назначения пенсии не проводили полную индексацию. И это, согласно решению суда, незаконно. Теперь Пенсионный фонд обязан провести перерасчет.

Об этом говорится в материалах дела 140/13894/25. Отметим, в 2025-м в реестре судебных решений есть около 33 тыс. дел, в которых украинцы, недавно вышедшие на пенсию, добились, чтобы их пенсию проиндексировали по общим правилам.

Если украинец, например, вышел на пенсию в 2021-м, то в 2022-м вместо индексации на 14% (таков был размер перерасчета в марте 2022-го), сделали доплату в размере всего 135 грн. Истица вместо полного перерасчета в течение нескольких лет получала доплаты: в размере 135,00 грн в 2022 году, 100,00 грн в 2023 году, и 100,00 грн в 2024 году.

"Истец обратилась к ответчику с заявлением о проведении индексации ее пенсии. Однако, ответчик письмом от 15.10.2025 сообщил об отказе обосновав тем, что для исчисления пенсии истца учитывается показатель средней заработной платы в Украине в размере 9188,81 грн, который является большим чем тот, что определен Порядком проведения перерасчета пенсий в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (7994,47 грн)", – говорится в материалах дела.

По подсчету OBOZ.UA, после перерасчета женщина вместо 7214,55 грн будет получать пенсию в размере 10 312,8 грн.

Почему Кабмин так индексирует пенсии

Украинцы, которые сейчас выходят на пенсию, получают значительно большие выплаты, чем условно "старые" пенсионеры. Представим, что пенсионер со средней зарплатой и 35 годами стажа вышел на пенсию в 2013-м. Во время реформы 2017-го его пенсию пересчитали. Тогда всем пенсионерам выплаты рассчитали исходя из средней зарплаты по стране в размере 3764,4 грн. Далее ежегодно эту цифру увеличивали во время индексации (кроме 2018-го, который прошел без индексации).

Итак, украинец со средней зарплатой и с 35 годами стажа в 2017-м после перерасчета получил выплату в размере 1317,5 грн. С того момента его выплату индексировали семь раз. Сейчас в его пенсии учтена зарплатная база в размере 8913,8 грн. И без учета возможных доплат он может рассчитывать на выплату в 3119,8 грн. Если этому пенсионеру исполнилось 60 лет в 2013-м, то сейчас ему уже 72 года. Вместе с возрастной доплатой размер пенсии составляет от 3240 грн.

Такой же пенсионер, который выходит на пенсию, имея среднюю зарплату и 35 лет стажа, в этом году будет иметь зарплатную базу в размере 15 057,09 грн. Следовательно, его пенсия составит 5269,9 грн. То есть он гарантированно будет получать больше, чем тот пенсионер, который выполнил такие же условия (имел среднюю зарплату и 35 лет стажа), но вышел на пенсию раньше.

И чтобы сократить разрыв в суммах выплат между старыми и новыми пенсионерами, вместо того, чтобы повысить меньшие пенсии, решили как минимум несколько лет не индексировать более высокие пенсии.

Например, в 2025-м состоялась индексация пенсий на 11,5%. Но на самом деле на такой процент повысили выплаты только для "старых пенсионеров". В постановлении правительства №209 предусмотрели, что если пенсионер вышел на заслуженный отдых в 2021-м, его выплата вырастет на 5,7%, в 2022-м – на 4,6%, в 2023-м – на 3,4%.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При том, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

