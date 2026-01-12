Пенсии и льготы для II группы инвалидности: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы

В 2026 году лица с II группой инвалидности получают пенсию в размере 90% от пенсии по возрасту (например, 9 000 грн при пенсии по возрасту 10 000 грн), а для чернобыльцев минимальная выплата составляет 7 884,57 грн. Кроме денег, государство гарантирует льготы на транспорт, лекарства, жилье, работу и образование, а военным – отдельные повышенные условия независимо от стажа.

Правила расчета разъясняли в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Размер денежной помощи зависит от страхового стажа, причины инвалидности, возраста, а для военных – от обстоятельств службы.

Отдельные минимальные гарантии установлены для пострадавших от Чернобыльской катастрофы и лиц с инвалидностью вследствие войны. Пенсия по инвалидности для лиц с II группой в 2026 году составляет 90% от пенсии по возрасту, которую мог бы получать конкретный человек. То есть расчет происходит по формуле: пенсия по инвалидности = пенсия по возрасту × 90%. Например:

если расчетная пенсия по возрасту составляет 5 000 грн , выплата для II группы будет 4 500 грн ;

, выплата для II группы будет ; при пенсии по возрасту 7 000 грн пенсия по инвалидности составит 6 300 грн;

пенсия по инвалидности составит если пенсия по возрасту 10 000 грн, человек с II группой инвалидности получит 9 000 грн.

Пенсию назначают со дня установления инвалидности, если обращение в Пенсионный фонд произошло в течение трех месяцев. В случае более позднего обращения выплаты начисляют со дня подачи заявления. Для отдельных категорий государство установило повышенные минимальные выплаты:

лица с II группой инвалидности вследствие Чернобыльской катастрофы в 2026 году не могут получать пенсию менее 7 884,57 грн, независимо от страхового стажа и предыдущего заработка;

для других гражданских лиц минимальный размер пенсии определяется индивидуально – в зависимости от расчетной пенсии по возрасту и имеющегося стажа.

Военнослужащие с II группой инвалидности имеют отдельный порядок начисления пенсии. Главная особенность – пенсия назначается независимо от страхового стажа. Размер выплаты зависит от обстоятельств получения инвалидности:

если инвалидность связана с выполнением обязанностей военной службы или защитой Украины, пенсия рассчитывается от денежного обеспечения и существенно выше гражданской;

в случае инвалидности, приобретенной во время службы, но не непосредственно в результате боевых действий, применяются более низкие проценты, однако действуют государственные минимальные гарантии.

Конкретная сумма определяется индивидуально, но она не может быть ниже установленного государством минимума для лиц с инвалидностью вследствие войны. Кроме пенсии, государство предусматривает ряд социальных льгот:

лица с II группой инвалидности имеют право на получение жилья из государственного или местного фонда, а также на оформление субсидий и помощи на оплату коммунальных услуг;

при приеме на работу не устанавливается испытательный срок, по медицинским показаниям возможно введение индивидуального или сокращенного графика;

предусмотрены скидки на лекарства, а для лиц с инвалидностью вследствие войны – бесплатное обеспечение медикаментами и медицинскими изделиями;

бесплатный проезд в городском общественном транспорте и льготные условия пользования междугородними перевозками в определенные периоды;

социальные стипендии для студентов и поступление в учебные заведения по специальным квотам.

Для получения пенсии и льгот нужно иметь действующее удостоверение лица с инвалидностью и обратиться в Пенсионный фонд или органы соцзащиты. Заявление можно подать лично или через электронные сервисы, если они доступны в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионерам за рубежом и на временно оккупированных территориях выплаты возобновят только после прохождения физической идентификации, которую нужно было осуществить до 31 декабря 2025 года. Если пенсию прекратили из-за отсутствия идентификации, после ее прохождения средства восстановят с даты прекращения выплат.

