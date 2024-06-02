Пенсии-2024: что изменилось с 1 июня и будет ли повышение выплат

В июне 2024 года работающие пенсионеры в Украине автоматически получат повышенные пенсии благодаря перерасчету, учитывающему их страховой стаж и доходы. Перерасчет касается пенсионеров, работавших более 24 месяцев после последнего перерасчета или достижения пенсионного возраста, и будет включать доплаты за апрель и май.

OBOZ.UA разобрался, какие критерии нужны для пересчета. Он осуществляется автоматически на основе данных Государственного реестра застрахованных лиц.

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров производится на основе информации об уплате единого социального взноса за первый квартал 2024 года. Пенсионеры получат повышенные выплаты, включающие повышение за апрель и май.

Основой для этого является продолжительность страхового стажа и доход, по которому рассчитывается пенсия. Перерасчет касается пенсионеров, которые:

после назначения или предварительного перерасчета продолжали работать и на 1 марта 2024 имеют 24 месяца страхового стажа;

отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

После перерасчета пенсий в апреле повышенные выплаты пенсионеры начнут получать в июне с доплатой за апрель и май. Причиной задержки есть квартальные отчеты, которые работодатели представляют до 10 мая.

Размер повышения каждого пенсионера определяется индивидуально на основе продолжительности страхового стажа и дохода. Повышение может исчисляться с того заработка, с которого была начислена пенсия при ее назначении, или из заработка, который человек получал, работая после назначения пенсии.

Перерасчет осуществляется автоматически без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Помимо повышенных пенсий, пенсионеры, проживающие в районах активных или потенциальных боевых действий, получат дополнительную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Выплата этого пособия будет произведена без необходимости обращения со стороны пенсионеров, прямо на их банковские счета или через почтовые службы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя пенсия с начала года увеличилась с 5,3 до 5,7 тыс. грн. (последние данные за апрель). Больше всего повезло судьям. Так, их средняя выплата выросла на 4037 грн. и достигла в среднем 103 874 грн.

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