Пассажиры поездов из Польши в Украину массово опаздывают на вокзалы: что делать пострадавшим от протестов фермеров
Из-за массовых протестов фермеров в Польше и перекрытия автодорог пассажиры не успевают добраться до ж/д вокзалов, чтобы сесть на поезда в Украину. Однако те, кто опоздает на свой поезд 20 марта, могут выехать из Польши в течение суток по тому же билету без доплаты.
Об этом сообщила "Укрзалізниця" (УЗ). По данным компании, поезда из Польши в Украину и в обратном направлении сейчас следуют согласно расписанию.
"Получаем сообщения от пассажиров, которые из-за массовых перекрытий трасс польскими активистами не могут вовремя добраться до вокзала в Перемышле.... Те пассажиры, которые не успеют на свой рейс "Укрзалізниця" из-за перекрытия польских трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по тем же билетам на свой пропущенный рейс", – говорится в сообщении.
Такая опция доступна для четкого списка поездов. Речь идет о таких рейсах:
- №768 Варшава – Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
- №32 Перемышль – Запорожье;
- №52 Перемышль – Киев;
- №716 Перемышль – Киев;
- №706 Перемышль – Киев;
- №90 Перемышль – Киев;
- №24 Хелм – Киев;
- №20 Хелм – Киев;
- №120 Хелм – Днепр.
"Мы не можем гарантировать свободные места нужного класса. Однако сделаем все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику", – добавили в УЗ.
Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта польские фермеры вышли на общенациональную забастовку. По всей стране было объявлено более 50 тыс. акций протеста, забастовщики заблокировали ключевые трассы в Польше и улицы городов.
Протестующие выступают против "Зеленого курса" Европейского Союза (ЕС), импорта агропродукции из Украины и в целом "драматической ситуации" в сельском хозяйстве. Протесты продолжаются даже несмотря на то, что фермеры уже подписали соглашение с Министерством сельского хозяйства Польши.
Также в этот день поляки начали блокировать движение пассажирских автобусов на границе с Украиной в пункте пропуска "Медыка – Шегини". Протестующие пообещали, что акция продлится до 20:00, то есть блокирование завершится вместе с общегосударственной забастовкой в Польше.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!