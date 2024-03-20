Пассажиры поездов из Польши в Украину массово опаздывают на вокзалы: что делать пострадавшим от протестов фермеров

Из-за массовых протестов фермеров в Польше и перекрытия автодорог пассажиры не успевают добраться до ж/д вокзалов, чтобы сесть на поезда в Украину. Однако те, кто опоздает на свой поезд 20 марта, могут выехать из Польши в течение суток по тому же билету без доплаты.

Об этом сообщила "Укрзалізниця" (УЗ). По данным компании, поезда из Польши в Украину и в обратном направлении сейчас следуют согласно расписанию.

"Получаем сообщения от пассажиров, которые из-за массовых перекрытий трасс польскими активистами не могут вовремя добраться до вокзала в Перемышле.... Те пассажиры, которые не успеют на свой рейс "Укрзалізниця" из-за перекрытия польских трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по тем же билетам на свой пропущенный рейс", – говорится в сообщении.

Такая опция доступна для четкого списка поездов. Речь идет о таких рейсах:

№768 Варшава – Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);

№32 Перемышль – Запорожье;

№52 Перемышль – Киев;

№716 Перемышль – Киев;

№706 Перемышль – Киев;

№90 Перемышль – Киев;

№24 Хелм – Киев;

№20 Хелм – Киев;

№120 Хелм – Днепр.

"Мы не можем гарантировать свободные места нужного класса. Однако сделаем все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику", – добавили в УЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта польские фермеры вышли на общенациональную забастовку. По всей стране было объявлено более 50 тыс. акций протеста, забастовщики заблокировали ключевые трассы в Польше и улицы городов.

Протестующие выступают против "Зеленого курса" Европейского Союза (ЕС), импорта агропродукции из Украины и в целом "драматической ситуации" в сельском хозяйстве. Протесты продолжаются даже несмотря на то, что фермеры уже подписали соглашение с Министерством сельского хозяйства Польши.

Также в этот день поляки начали блокировать движение пассажирских автобусов на границе с Украиной в пункте пропуска "Медыка – Шегини". Протестующие пообещали, что акция продлится до 20:00, то есть блокирование завершится вместе с общегосударственной забастовкой в Польше.

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