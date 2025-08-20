Озвучена формула, по которой посчитают пенсии украинцев: что стоит знать каждому

В Украине пенсии рассчитывают исходя из трех показателей: средней зарплаты по стране, собственной зарплаты и стажа. При этом расчет не позволяет претендовать на значительную выплату.

Видео дня

Формула расчета пенсии предусмотрена ст. 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Формула расчета пенсии:

средняя зарплата по стране за три года * соотношение собственной зарплаты к средней * стаж в годах * 1%.

Главная проблема – формула расчета пенсии не позволяет рассчитывать на значительную выплату. В Украине еще с 2017-го приняли решение сократить коэффициент оценки стажа с 1,35 до 1. Проще говоря, если раньше за каждый год стажа давали 1,35% условного среднего заработка, то сейчас – всего 1%. Такое решение объяснили уменьшением размера ЕСВ, которое состоялось накануне.

Но это не значит, что за 35 лет стажа вы получите пенсию в размере 35% своей последней зарплаты. На самом деле, пенсия будет значительно меньше (скорее всего). При расчете среднюю заработную плату по стране за три года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней. При этом этот показатель учитывается за весь период работы. Например, если вы на протяжении своей карьеры имели среднюю зарплату, то это соотношение составит 1. Если вдвое выше средней – 2.

По состоянию на сейчас средняя зарплата за три года составляет 15 057,09 грн (за 2022, 2023, 2024 годы). Итак, допустим, что в среднем за все время вашей карьеры ваша зарплата была на 10% средней. В таком случае, соотношение вашей зарплаты к средней по стране будет составлять 1,1. А формула расчета пенсии будет выглядеть вот так:

15 057,09 * 1,1 * 35 * 1% = 5 796,9 грн.

В расчете за стаж принято 35 лет. Это полный стаж при условии которого будут назначать пенсию в 60 лет уже с 2028-го. Согласно данным ПФУ, по состоянию на июнь средняя зарплата составляет 22336,8 грн. Итак, если ваша зарплата на 10% выше средней, вы можете зарабатывать около 24570,4 грн. Но после выхода на пенсию ваш доход упадет до 5796,9 грн.

Вскоре большинство украинцев не смогут выполнить норму по стажу: важные цифры

В прошлом году пенсию назначили для 210,5 тыс. украинцев, сообщили в ПФУ в ответ на запрос OBOZ.UA. При этом средний стаж украинца, достигшего пенсионного возраста, составлял 33 года и 9 месяцев. Сейчас надо иметь 32 года стажа для того, чтобы выйти на пенсию вовремя (то есть в 60 лет). В 2026-м эта норма составит уже 33 года, в 2027-м – 34 года, а в 2028-м – уже 35 лет. Таким образом, уже через несколько лет для большинства украинцев пенсионный возраст возраст возрастет и составит 63 или 65 лет.

По информации OBOZ.UA, в 2017-м, когда вводили поэтапное увеличение требований к стажу, планировали, что по состоянию на 2028 год на пенсию в 60 лет будут выходить около 45% пенсионеров. Еще 50% будет работать до 63 лет и только 5% пенсионеров выполнят требование для выхода на пенсию только в 65 лет (подробно об этих требованиях – смотрите в табличке ниже). Однако эти планы разрабатывали еще до коронавируса и полномасштабной войны. Кроме того, тогда в правительстве считали, что украинцы будут легализовать свою работу, чтобы зарабатывать необходимый стаж. Зато значительное количество работающих все еще остается в тени. Поэтому на самом деле ситуация будет даже хуже.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

И это при том, что по состоянию на прошлый год, когда для выхода на пенсию в 60 надо было иметь всего 31 год стажа, вовремя вышли на пенсию 156,8 тыс. человек (или две трети от общего количества вышедших на заслуженный отдых). Однако уже через несколько лет ситуация кардинально изменится. По меньшей мере половина украинцев будет работать до 63-65 лет. Вместе с тем значительно увеличивается и важность правильного учета стажа.

Кроме того, до 2004-го стаж считали по записям в трудовых книжках. А после 2004-го – учитывают период уплаты взносов. Со временем выполнить норму по стажу становится сложнее и сложнее. Например, с 2004-го в стаж перестали учитывать учебу и армию. Теперь, чтобы выполнить норму, украинцы большую почти всю жизнь должны работать непрерывно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине средний страховой стаж тех, кто выходит на пенсию, составляет 33,5 года. При этом с 2027-го требование для выхода на пенсию "вовремя" (то есть в 60 лет) будет составлять уже 34 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!