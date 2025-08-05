Не все смогут выйти на пенсию вовремя: средний стаж украинцев меньше, чем будущее требование

В Украине средний страховой стаж тех, кто выходит на пенсию, составляет 33,5 года. При этом с 2027-го требование для выхода на пенсию "вовремя" (то есть в 60 лет) составит уже 34 года.

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"Средняя продолжительность страхового стажа лиц, пенсия которым (независимо от ее вида) назначена в 2025 году в соответствии с Законом No 1058, составляет 33 года 5 месяцев", – объяснила в ответ на запрос OBOZ.UA заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко.

Когда сможем выйти на пенсию:

в среднем украинцы не будут выполнять требования для выхода на пенсию в 60 лет и будут вынуждены работать до 63 или даже 65 лет;

или даже 65 лет; в 2026-м для выхода на пенсию надо иметь 33 года стажа (это требование выполнит большинство), но ежегодно норма будет расти на 12 месяцев;

трудно выполнить норматив для выхода на пенсию будет даже в 2027-м. При этом в 2028-м для пенсии в 60 лет нужно будет иметь уже 35 лет стажа (смотрите таблицу).

Пенсионный возраст в Украине и сколько нужно стажа: таблица

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Если же до 65 лет человек не накопил и 15 лет стажа, пенсию он не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

Что нужно знать каждому и как проверить свой стаж

Каждый украинец может проверить свой стаж минимум с 2004-го на портале ПФУ (в личном кабинете). Личный кабинет есть у всех украинцев: как работающих, так и пенсионеров. Если в кабинете не учтен стаж до 2004-го, то, вероятно, его придется доказывать: при оформлении пенсии надо будет предоставить копию трудовой книжки, копию диплома, другие документы, удостоверяющие стаж. У большинства украинцев проблем не возникнет. Исключение: если не сохранились записи в трудовой, если предприятие ликвидировано и есть проблемы с поиском архивных данных, если предприятие расположено на оккупированной территории и нет записей в трудовой книжке и тому подобное.

Для получения данных на портале ПФУ надо пройти авторизацию. Это можно сделать с помощью Дии, своего банка, электронной подписи. На портале ПФУ вы увидите свой общий стаж, который учтен по состоянию на сейчас.

Кроме того, в разделе "Мой страховой стаж" вы можете увидеть по годам, где вы работали. В разделе "Моя зарплата" вы можете сравнить ту зарплату, которую вы получали на своем месте работы, со средней зарплатой по стране на тот момент. Чем больше ваша зарплата по сравнению со средней, тем большую пенсию вы будете иметь. Также вы можете увидеть ориентировочно размер своей будущей пенсии и возраст выхода на заслуженный отдых.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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