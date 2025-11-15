Озвучен уровень бедности в Украине: какая минимальная сумма для пенсионера, работающего и ребенка

В Украине минимальная зарплата на 2,1 тыс. грн меньше необходимого для удовлетворения базовых потребностей уровня. В то же время минимальная пенсия – в 2,8 раза меньше, чем фактический прожиточный минимум для пенсионера .

Видео дня

Фактический прожиточный минимум (по ценам по состоянию на сентябрь) Минсоцполитики предоставило в ответ на запрос OBOZ.UA. Так, фактический прожиточный минимум – и сумма, которая нужна для того, чтобы заплатить за базовые услуги и товары из потребительской корзины.

При этом пенсии и зарплаты в Украине не зависят от фактического прожиточного минимума. Также по уровню фактического прожиточного минимума можно определять уровень бедности. Следовательно:

украинцы даже со средней пенсией (6 436,79 грн) находятся за чертой бедности (6720 грн);

украинцы с минимальной зарплатой (8000 грн) также находятся за чертой бедности (10192 грн);

семья из двух взрослых и одного ребенка в возрасте до шести лет для удовлетворения базовых потребностей должна получать не менее 27 572 грн.

Категория (возрастная) сумма (грн в месяц) Пенсионеры 6720 Работающие 10192 От 6 до 18 лет 9112 До 6 лет 7188

"При этом обращаем внимание, что для определения размеров государственных социальных гарантий применяется прожиточный минимум, размер которого согласно статье 4 вышеупомянутого Закона ежегодно утверждается в законе Украины о Государственном бюджете на соответствующий год", – сообщила заместитель министра соцполитики Татьяна Кириенко.

Какие пенсии получают украинцы

В Украине с июня по октябрь средняя пенсия увеличилась всего на 26,6 грн и составила 6 436,79 грн. Традиционно самая высокая средняя пенсия – в Киеве (8848,19), а наименьшая – в Тернопольской области (4996,69 грн).

Об этом говорится в обновленных данных Пенсионного фонда. Средняя пенсия судьи в отставке (пожизненное денежное содержание) составляет 109 898,29 грн. По состоянию на июнь – 109 311,80 грн. Поэтому пока средняя пенсия по стране увеличилась на 26,6 грн, пенсии судей в среднем выросли на 586,49 грн. Если учитывать только тех, кто вышел на пенсию по возрасту (без учета пенсий за выслугу лет), то средняя выплата с июня выросла на 15,37 грн до 6 118,51 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь не менее 33 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!