Озвучен уровень бедности в Украине: какая минимальная сумма для пенсионера, работающего и ребенка
В Украине минимальная зарплата на 2,1 тыс. грн меньше необходимого для удовлетворения базовых потребностей уровня. В то же время минимальная пенсия – в 2,8 раза меньше, чем фактический прожиточный минимум для пенсионера .
Фактический прожиточный минимум (по ценам по состоянию на сентябрь) Минсоцполитики предоставило в ответ на запрос OBOZ.UA. Так, фактический прожиточный минимум – и сумма, которая нужна для того, чтобы заплатить за базовые услуги и товары из потребительской корзины.
При этом пенсии и зарплаты в Украине не зависят от фактического прожиточного минимума. Также по уровню фактического прожиточного минимума можно определять уровень бедности. Следовательно:
- украинцы даже со средней пенсией(6 436,79 грн) находятся за чертой бедности (6720 грн);
- украинцы с минимальной зарплатой (8000 грн) также находятся за чертой бедности (10192 грн);
- семья из двух взрослых и одного ребенка в возрасте до шести лет для удовлетворения базовых потребностей должна получать не менее 27 572 грн.
"При этом обращаем внимание, что для определения размеров государственных социальных гарантий применяется прожиточный минимум, размер которого согласно статье 4 вышеупомянутого Закона ежегодно утверждается в законе Украины о Государственном бюджете на соответствующий год", – сообщила заместитель министра соцполитики Татьяна Кириенко.
Какие пенсии получают украинцы
В Украине с июня по октябрь средняя пенсия увеличилась всего на 26,6 грн и составила 6 436,79 грн. Традиционно самая высокая средняя пенсия – в Киеве (8848,19), а наименьшая – в Тернопольской области (4996,69 грн).
Об этом говорится в обновленных данных Пенсионного фонда. Средняя пенсия судьи в отставке (пожизненное денежное содержание) составляет 109 898,29 грн. По состоянию на июнь – 109 311,80 грн. Поэтому пока средняя пенсия по стране увеличилась на 26,6 грн, пенсии судей в среднем выросли на 586,49 грн. Если учитывать только тех, кто вышел на пенсию по возрасту (без учета пенсий за выслугу лет), то средняя выплата с июня выросла на 15,37 грн до 6 118,51 грн.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь не менее 33 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!