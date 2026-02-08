Отключения света толкают вверх цены на популярный продукт: как изменится стоимость

В Украине в первой декаде февраля хлеб подорожает примерно на 5% из-за роста расходов на электроэнергию, зарплаты и работу во время отключений света. Для потребителей это плюс несколько гривен в месяц, но для пекарей – это критический шаг, чтобы хлеб и в дальнейшем оставался на полках магазинов.

Видео дня

Об этом рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко в комментарии СМИ. Уже в первой декаде февраля производители планируют пересмотреть цены, в среднем буханка прибавит около 5% стоимости.

По словам эксперта, только с начала года себестоимость производства хлеба выросла на 6-7%, и предприятия вынуждены частично переложить эти расходы на конечную цену. Ключевой удар по отрасли нанес резкий рост стоимости электроэнергии. В январе тарифы подскочили почти на 30%, что автоматически увеличило затраты на производство хлеба примерно на 2-3%.

Кроме этого, свою роль играют аварийные отключения света, которые, хоть и не являются постоянными, случаются несколько раз в месяц и добавляют еще около 1% к себестоимости. Еще один фактор – повышение минимальной заработной платы с 1 января. Для отрасли, где значительная часть процессов остается трудоемкой, это ощутимая нагрузка. В итоге производители оказались в ситуации, когда без корректировки цен удерживать стабильную работу становится все сложнее.

По словам Тараненко, 5% роста цены – это примерно гривна или "гривна с хвостиком" на буханке. Для одного человека стандартного хлеба обычно хватает на несколько дней, поэтому в масштабах месяца речь идет о дополнительных нескольких гривен.

Вместе с тем пекари признают, что даже такое повышение является болезненным для малообеспеченных людей. Однако без него предприятия рискуют оказаться на грани остановки, что создаст значительно более серьезные проблемы – дефицит продукции и перебои с поставками хлеба.

Большинство крупных хлебопекарных предприятий имеют статус критической инфраструктуры и не подпадают под плановые отключения. Но аварийные обесточивания из-за обстрелов случаются все чаще. В таких случаях заводы переходят на дизельные генераторы, которые массово закупили еще в конце 2022 – начале 2023 года.

Проблема в том, что генераторы не предназначены для непрерывной работы по несколько суток. Если они работают день-два-три без остановки, техника часто выходит из строя. Уже были случаи, когда крупное предприятие два дня держалось на генераторе, после чего он сломался, и завод на несколько часов полностью остался без электричества.

К тому же электроэнергия от генератора в разы дороже, чем из сети. Для среднего предприятия это 60-70 литров топлива в час, то есть около полутора тонн дизеля в сутки. Крупные заводы потребляют вдвое больше. Зимой же приходится использовать арктическое топливо, которое не застывает при -30 °C, а оно примерно на 8 гривен дороже за литр.

Выпекание – это лишь финальный этап. Производственный цикл многих сортов хлеба длится от 8 до 12 часов, а иногда и более суток. Если в этот момент пропадает электричество, тесто на стадии вызревания или закваски идет в брак – фактически в мусор.

После восстановления питания предприятию приходится начинать процесс заново, тратя дополнительное время, ресурсы и деньги. В итоге многочасовое отключение превращается в цепь проблем. Несмотря на риски, производители не спешат переходить только на сорта хлеба с коротким циклом производства. По словам Тараненко, пекари остаются "неисправимыми оптимистами" и работают 24/7, чтобы обеспечить население привычным ассортиментом.

Сокращение линейки означало бы перебои с поставками и дефицит отдельных видов продукции, что в условиях войны является неправильным сигналом для общества. Проблемы возникают и с логистикой. Российские удары по инфраструктуре затрудняют доставку как муки на заводы, так и готового хлеба в магазины.

В условиях сильных морозов случаются ситуации, когда хлебовозки просто останавливаются в пути из-за застывания дизельного топлива. В то же время дефицита муки в Украине нет, ведь производителей достаточно, а из-за сокращения населения и объемов потребления существует даже резерв производства около 20%. Проблема не в сырье, а в доставке.

Газотурбинные установки или солнечные электростанции с накопителями для большинства хлебозаводов остаются недосягаемой роскошью. Газотурбина мощностью около 1 МВт стоит примерно 17 млн долларов без учета монтажа. В отрасли есть только одно предприятие, которое смогло реализовать такой проект за счет грантов и кредитов.

Солнечные станции также имеют ограниченную эффективность, ведь основное производство хлеба происходит ночью, когда генерация минимальна. Поэтому такие решения возможны только в комплексе с дорогими аккумуляторными системами.

Небольшие пекарни имеют меньший запас прочности и в кризисных условиях часто просто останавливают работу. Их закрытие почти не влияет на рынок, но создает дополнительную нагрузку на крупные промышленные предприятия, которые вынуждены работать даже в самых сложных условиях и обеспечивать хлебом население и Вооруженные силы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зафиксирован очередной рост цен в сегменте тепличных помидоров. Отпускные цены на импортные помидоры до 120–140 грн/кг (2,78–3,25 долл./кг), что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!