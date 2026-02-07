В Украине значительно выросли цены на помидоры: сколько теперь стоят

В Украине зафиксирован очередной рост цен в сегменте тепличных помидоров. Отпускные цены на импортные помидоры до 120–140 грн/кг (2,78–3 ,25 долл./кг), что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Видео дня

Об этом говорится в публикации издания agronews.по мере подорожания спрос на импортные томаты постепенно ослабевает, однако импортеры и в дальнейшем повышают цены в этом сегменте.

Продавцы объясняют это высокими ценами на помидоры в Турции, откуда в зимний период традиционно осуществляются основные поставки этой продукции на украинский рынок.

Еще одним фактором подорожания тепличных томатов стало ограниченное предложение этой продукции на рынке. Сейчас основное предложение на украинском рынке формирует исключительно импортная продукция, поскольку отечественные тепличные комбинаты выйдут на рынок с новым оборотом не раньше середины марта.

Отметим, что цены на тепличные помидоры в Украине по состоянию на сегодня в среднем уже на 38% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на помидоры красные (данные Минфина):

Auchan – 209,00 грн.

Metro – 65,36 грн.

Novus – 139,00 грн.

средняя цена: 171,12 грн.

Сколько будут стоить тепличные помидоры:

АТБ – 152,89 грн/кг

Ашан – 162,9 грн/кг

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине цены на рис и гречку почти сравнялись, рис стоит около 44 грн/кг, а гречка уже подтянулась до 40 грн/кг. В то же время хлеб резко подорожал – качественный продукт уже стоит более 100 грн/кг и может вырасти до 150 грн/кг в течение года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!