Отключения света толкают вверх цены на популярные продукты: что подорожает больше всего

В Украине цены на продукты в 2026 году растут из-за отключения света, дорогих генераторов и повышенных тарифов на электроэнергию для бизнеса. В то же время подорожание ограничено платежеспособностью населения, поэтому резкого скачка цен не ожидается, а рынок балансирует между затратами производителей и возможностями потребителей.

Об этом рассказали профильные эксперты в комментарии медиа. В 2026 году украинцы все чаще замечают рост цен на продукты питания. Больше всего это ощутимо на овощах, молочной продукции, хлебе и товарах, требующих охлаждения или длительного хранения.

На ценовую динамику одновременно влияют несколько факторов – от новых тарифов на электроэнергию для бизнеса до системных отключений света, которые заставляют предприятия работать на генераторах. Эксперты отмечают, что подорожание продуктов – это не разовый скачок, а сложный процесс, в котором сочетаются энергетические проблемы, логистика, аграрные риски и ограниченная платежеспособность потребителей.

С февраля 2026 года тарифы на электроэнергию для промышленности в Украине выросли до рекордного уровня – около 15 гривен за киловатт-час. Для сравнения, бытовые потребители платят почти втрое меньше. Об этом говорит руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Впрочем, по словам экономиста, ключевая проблема не в самой цене электроэнергии из сети, а в отключениях света. Когда централизованное питание исчезает, бизнес вынужден переходить на генераторы, где себестоимость электроэнергии значительно выше.

Средний дизельный генератор потребляет около 2 литров топлива в час. При стандартном рабочем дне это означает почти тысячу гривен расходов только на дизель, не учитывая обслуживание оборудования, масла, антифриз и оплату персонала. В итоге только расходы на энергию из генератора могут достигать 700-800 долларов в месяц для одного предприятия.

Аналитик аграрного рынка Украинский клуб аграрного бизнеса Максим Гопка обращает внимание, что повышение цен на электроэнергию больше всего бьет по энергоемким производствам и так называемой "холодной цепи". В зоне наибольшего риска:

хлеб и мучные изделия, ведь мельницы и пекарни критически зависят от стабильного электроснабжения;

молочная продукция, где значительная доля расходов приходится на охлаждение, пастеризацию и хранение;

замороженные и охлажденные продукты, которые требуют специальных складов и непрерывного питания;

овощи "борщевого набора", которые традиционно дорожают в конце зимы и в начале весны из-за исчерпания запасов и перехода на импорт.

В своем инфляционном отчете Национальный банк Украины также отмечает, что разрушение энергетической инфраструктуры заставляют бизнес инвестировать в энергонезависимость, а эти расходы неизбежно переводятся на конечные цены для потребителей. Несмотря на очевидное давление на себестоимость, эксперты успокаивают, что цены не могут расти бесконечно.

Главным ограничителем является платежеспособность населения. Пендзин отмечает, что потребитель фактически "голосует гривной". Если украинский товар становится дороже импортного аналога, покупатель выбирает то, что доступнее.

По его словам, если бизнес попытается резко поднять цены на 30-40%, но рынок этого не примет, предприятие рискует просто остановиться. В кризисных условиях производители вынуждены жертвовать частью прибыли, а потребители менять структуру потребления или покупать меньше.

Дополнительным фактором давления на цены остается аграрный сектор. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что массированные обстрелы и сложная ситуация с безопасностью негативно влияют на логистику и экспорт.

Из-за атак на портовую инфраструктуру Большой Одессы и дунайских портов экспорт агропродукции сократился примерно на 6 млн тонн по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что это уменьшает валютные поступления и ограничивает возможности аграриев финансировать новую посевную кампанию.

В то же время урожайные показатели остаются относительно сильными, ведь зерновых собрано более 58 млн тонн, масличных около 17,7 млн тонн. Однако логистические риски, расходы на страхование и рост стоимости техники и семян приводят к тому, что себестоимость посевной весной 2026 года вырастет на 10–15%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, оптовые цены на огурцы в Украине выросли до 135-165 грн/кг, а на помидоры до 120-140 грн/кг, что является рекордом за последние пять сезонов. Основными причинами являются сокращение импорта из Турции, стабильный зимний спрос и девальвация гривны, а снижение цен ожидается не раньше марта-апреля.

