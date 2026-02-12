Цены на популярные овощи в Украине побили рекорд за пять сезонов: сколько теперь стоят

Оптовые цены на огурцы в Украине выросли до 135-165 грн/кг, а на помидоры до 120-140 грн/кг, что является рекордом за последние пять сезонов. Основными причинами являются сокращение импорта из Турции, стабильный зимний спрос и девальвация гривны, а снижение цен ожидается не раньше марта-апреля.

Об этом сообщил эксперт аграрного рынка Александр Хорев. Для сравнения, в этот же период прошлого года средние цены были существенно ниже, помидоры стоили чуть меньше 100 гривен за килограмм, а огурцы около 110 гривен. Таким образом, годовой рост цен составляет примерно 25-30%.

Ключевая причина нынешнего ценового скачка – зависимость Украины от импорта тепличных овощей в зимний период. Основным поставщиком огурцов и помидоров традиционно остается Турция. Именно из этой страны поступает большинство продукции, которая заполняет украинский рынок в холодный сезон.

Однако, как объясняет Хорев, в самой Турции сейчас наблюдается сезонное сокращение урожая. Объемы сбора уменьшаются, а экспортные партии становятся меньше. В то же время турецкие производители поставляют овощи не только в Украину, но и в страны Европы и другие регионы, что усиливает конкуренцию за продукцию и подталкивает цены вверх.

Еще один важный фактор – стабильный спрос на тепличные овощи зимой. Потребление огурцов и помидоров в холодный период традиционно остается почти неизменным, тогда как предложение сокращается. При таких условиях рынок реагирует прогнозируемо повышением цен.

Кроме того, на стоимость овощей влияет девальвация гривни. Национальная валюта сейчас слабее, чем в прошлом году, как относительно доллара, так и относительно евро. Поскольку импортная продукция закупается за валюту, курсовые колебания автоматически закладываются в конечную цену для украинских потребителей.

По оценкам экспертов, высокие цены на огурцы и помидоры сохранятся как минимум в течение ближайших нескольких недель, а возможно и до месяца. Ситуация начнет постепенно меняться с появлением первых сезонных тепличных овощей украинского производства.

В Украине работают тепличные комбинаты, которые имеют продукцию в течение всего года, однако из-за высоких цен на энергоносители их продукция является дорогой, а объемы ограниченными. Массовые оптовые партии украинских огурцов ожидаются с марта, а уже в апреле на рынок в больших объемах начнут поступать и отечественные томаты. Эксперты прогнозируют, что именно в середине весны напряжение на рынке постепенно уменьшится, а цены традиционно начнут снижаться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, несмотря на войну, обстрелы энергетики и сложные погодные условия, ситуация с ценами на продукты питания остается контролируемой, а дефицита базовых товаров не прогнозируют. Подорожание возможно, но умеренное, лишь на уровне 2-3%, без резких скачков цен.

