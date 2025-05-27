От этого зависит пенсия каждого украинца и будущие индексации: принят важный показатель

В Украине Пенсионный фонд утвердил обновленный показатель средней зарплаты. По состоянию на апрель этот показатель составляет 19 856 гривен 19 копеек. От этой цифры будут зависеть будущие пенсии украинцев, а также размер индексации.

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Как сообщает пресс-служба ПФУ, этот показатель учитывается для исчисления пенсии за апрель 2025 года. Он составляет 19 856 гривен 19 копеек. "26 мая 2025 года Пенсионным фондом Украины утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы", - отмечают в ПФУ.

Как это повлияет на будущие пенсии

Пенсии в Украине считают по формуле:

средняя зарплата за три предыдущих года * ваш стаж в годах * соотношение вашей зарплаты к средней * 1%

Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года составляет 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считается размер пенсии. Однако уже в следующем году средняя зарплата будет учитываться за три предыдущих года и будет включать в том числе апрельский показатель. Кроме того, от утвержденного размера зарплаты также зависит и соотношение собственной зарплаты к средней (составляющая формулы расчета пенсии).

Как это повлияет на индексацию

Размер пенсии повышают на определенный коэффициент ежегодно. Этот коэффициент считают путем добавления 50% инфляции за прошлый год и 50% среднего за три года роста зарплат. Чем выше темпы роста зарплат, тем выше будет индексация пенсий.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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