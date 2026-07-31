Остался последний день: 1 августа у украинцев с Дією могут исчезнуть деньги с карты

Пятница, 31 июля, – последний день, когда можно потратить средства, выплаченные участникам государственной программы "Национальный кэшбэк". Деньги, оставшиеся на счетах 1 августа, будут автоматически списаны в бюджет.

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Как пояснили в Дії, это связано с началом нового расчетного периода. Зато в августе будут начислены две отдельные выплаты – за покупки, совершенные в мае и июне.

Ранее стало известно, что предыдущий крайний срок – 30 июня – перенесли еще на месяц, чтобы у всех украинцев было время потратить начисления. А уже в начале июля они получили и выплату за апрель (сумма включала и кэшбэк за топливо) – эти средства также могут исчезнуть 1 августа, если не будут потрачены.

Как потратить средства

Оплата коммунальных услуг.

Почтовые услуги.

Продукты питания отечественного производства.

Украинские лекарства и медицинские изделия.

Книги и другая печатная продукция.

Пожертвования на благотворительность (включая поддержку ВСУ).

Как начисляется кэшбэк

5% – на продукты питания, товары для авто, сада, огорода и аптечный ассортимент;

– на продукты питания, товары для авто, сада, огорода и аптечный ассортимент; 15% – на непродовольственную группу (одежду, обувь, бытовую технику, игрушки, товары для ремонта и хобби), а также на гречневую и овсяную крупы, макароны, мягкие и твёрдые сыры.

Кэшбэк на топливо (начислялся до 31 мая):

15% – за покупку дизельного топлива;

– за покупку дизельного топлива; 10% – за бензин;

– за бензин; 5% – за сжиженный газ.

Лимиты выплат

До 3000 гривен в месяц – общий максимум в рамках программы.

в месяц – общий максимум в рамках программы. Эта сумма может включать до 500 гривен на оплату топлива.

Таким образом, учитывая, что в августе запланированы начисления за май и июнь, максимальная сумма, которую украинцы могут увидеть в конце месяца на карте "Национальный кэшбэк", составляет 6000 гривен. Информацию о начале выплат можно найти в приложении Дія. Для этого во вкладке "Сервисы" нажмите на меню "Национальный кэшбэк".

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы со статусом внутренне перемещённого лица (ВПЛ) имеют право на ежемесячную государственную помощь на проживание. Выплата назначается на срок до 30 месяцев, а ее размер составляет 2000–3000 грн на человека с зачислением в два периода – до 15 и до 28 числа каждого месяца.

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