Деньги поступят на карту 28 июля: кто получит 2000 или 3000 гривен
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Украинцы со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) имеют право на ежемесячную государственную помощь на проживание. Выплату назначают на срок до 30 месяцев, а ее размер составляет 2000-3000 грн на человека с зачислением в два периода – до 15 и до 28 числа каждого месяца.
Итак, в июле 2026 года первая выплата состоялась 15 числа, а 28 июля очередь дошла до тех, кто еще не получил деньги. Средства должны начислить до вторника, 28 июля, включительно. Так условия и правила предоставления поддержки урегулированы правительственным постановлением №709 от 11 июля 2023 года.
Суммы и продолжительность выплат
По обновленным правилам, самые уязвимые категории ВПО получают государственные выплаты до 30 месяцев подряд со дня обращения (ранее этот срок ограничивался 24 месяцами). В 2026 году размеры ежемесячного пособия остаются без изменений:
- 2000 гривен – для взрослых граждан, подпадающих под условия программы;
- 3000 гривен – для детей и людей с инвалидностью.
График выплат в июле 2026 года
В Украине отменили прежний трехэтапный график, когда средства перечисляли 3, 13 и 23 числа. Теперь действуют две четкие выплатные даты в месяц:
- до 15-го числа;
- до 28 числа.
В июле последняя дата второго выплатного периода (28 число) не приходится на выходной день, поэтому график не должен сместиться. В случае, если так происходит, банковские карты пополняют раньше – под конец рабочей недели.
Какие еще есть программы помощи ВПО в Украине
Государственная помощь на проживание – не единственный вид финансовой и социальной поддержки для переселенцев. Эвакуированные украинцы могут воспользоваться и другими инструментами:
- Международные гранты и выплаты
Переселенцы могут подать заявление на денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в размере от 10 800 до 12 300 гривен. Дополнительные выплаты также осуществляют ЮНИСЕФ, благотворительный фонд "Каритас", Общество Красного Креста и другие крупные организации.
- Жилищные программы
Чтобы решить жилищный вопрос, переселенцы могут воспользоваться льготной ипотекой єОселя или присоединиться к государственной инициативе "Прихисток".
- Работа и переобучение
Государственная служба занятости подбирает вакансии для ВПЛ. Кроме того, при необходимости переселенцы могут получить специальный ваучер, который полностью или частично покроет расходы на получение новой востребованной специальности.
- Бизнес-гранты
Те, кто хочет начать собственное дело на новом месте, имеют возможность получить безвозвратный грант для старта или релокации бизнеса, а также пройти бесплатное обучение по предпринимательству.
Как сообщал OBOZ.UA, семьи ВПЛ могут не получить выплаты на детей, если они стали переселенцами еще в 2014 году и не перемещались повторно после 1 января 2022 года. Даже рождение ребенка после начала полномасштабной войны и оформление ему справки ВПЛ не гарантирует помощь, ведь ключевым условием является история перемещения всей семьи.
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