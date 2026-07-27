Деньги поступят на карту 28 июля: кто получит 2000 или 3000 гривен

Украинцы со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) имеют право на ежемесячную государственную помощь на проживание. Выплату назначают на срок до 30 месяцев, а ее размер составляет 2000-3000 грн на человека с зачислением в два периода – до 15 и до 28 числа каждого месяца.

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Итак, в июле 2026 года первая выплата состоялась 15 числа, а 28 июля очередь дошла до тех, кто еще не получил деньги. Средства должны начислить до вторника, 28 июля, включительно. Так условия и правила предоставления поддержки урегулированы правительственным постановлением №709 от 11 июля 2023 года.

Суммы и продолжительность выплат

По обновленным правилам, самые уязвимые категории ВПО получают государственные выплаты до 30 месяцев подряд со дня обращения (ранее этот срок ограничивался 24 месяцами). В 2026 году размеры ежемесячного пособия остаются без изменений:

2000 гривен – для взрослых граждан, подпадающих под условия программы;

– для взрослых граждан, подпадающих под условия программы; 3000 гривен – для детей и людей с инвалидностью.

График выплат в июле 2026 года

В Украине отменили прежний трехэтапный график, когда средства перечисляли 3, 13 и 23 числа. Теперь действуют две четкие выплатные даты в месяц:

до 15-го числа;

до 28 числа.

В июле последняя дата второго выплатного периода (28 число) не приходится на выходной день, поэтому график не должен сместиться. В случае, если так происходит, банковские карты пополняют раньше – под конец рабочей недели.

Какие еще есть программы помощи ВПО в Украине

Государственная помощь на проживание – не единственный вид финансовой и социальной поддержки для переселенцев. Эвакуированные украинцы могут воспользоваться и другими инструментами:

Международные гранты и выплаты

Переселенцы могут подать заявление на денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в размере от 10 800 до 12 300 гривен. Дополнительные выплаты также осуществляют ЮНИСЕФ, благотворительный фонд "Каритас", Общество Красного Креста и другие крупные организации.

Жилищные программы

Чтобы решить жилищный вопрос, переселенцы могут воспользоваться льготной ипотекой єОселя или присоединиться к государственной инициативе "Прихисток".

Работа и переобучение

Государственная служба занятости подбирает вакансии для ВПЛ. Кроме того, при необходимости переселенцы могут получить специальный ваучер, который полностью или частично покроет расходы на получение новой востребованной специальности.

Бизнес-гранты

Те, кто хочет начать собственное дело на новом месте, имеют возможность получить безвозвратный грант для старта или релокации бизнеса, а также пройти бесплатное обучение по предпринимательству.

Как сообщал OBOZ.UA, семьи ВПЛ могут не получить выплаты на детей, если они стали переселенцами еще в 2014 году и не перемещались повторно после 1 января 2022 года. Даже рождение ребенка после начала полномасштабной войны и оформление ему справки ВПЛ не гарантирует помощь, ведь ключевым условием является история перемещения всей семьи.

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