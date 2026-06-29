Остался лишь один день: с 1 июля украинцы начнут уплачивать военный сбор по-новому
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В Украине меняется система уплаты военного сбора. С 1 июля средства будут направляться непосредственно в специальный фонд Государственного бюджета Украины для выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе. Соответствующая норма была введена в этом году — это должно обеспечить около 200 млрд грн для выплат военным.
Новые коды классификации доходов
Изменения касаются счетов по следующим кодам классификации доходов бюджета:
- 11011000;
- 11011001;
- 11011600;
- 11011700;
- 11011800.
Рекомендации для налогоплательщиков
Чтобы избежать ошибочного зачисления средств на старые счета и возникновения налоговой задолженности, налогоплательщикам (в частности, работодателям и самозанятым лицам) рекомендуется заранее проверить обновленные реквизиты. Узнать новые счета можно:
- в личном электронном кабинете плательщика;
- на официальном веб-портале Государственной налоговой службы Украины в специальном разделе.
Зачем изменили модель уплаты военного сбора
Фиксация военного сбора именно на зарплатах ВСУ позволяет четко разграничить источники финансирования и сделать выплаты военным более защищенными от бюджетных колебаний. Такая модель будет действовать до конца третьего года после завершения военного положения — это обеспечит стабильность выплат военным даже в случае изменения экономической ситуации.
Параллельно уже приняты другие изменения, касающиеся ставок военного сбора. Они предусматривают, что в течение трех лет после завершения военного положения будут действовать действующие ставки:
- 5% для большинства физических лиц;
- 1,5% для военнослужащих и сотрудников сектора безопасности;
- 10% от минимальной зарплаты для индивидуальных предпринимателей 1, 2 и 4 групп;
- 1% от дохода для плательщиков единого налога 3-й группы.
Таким образом, система военного сбора остается важным элементом наполнения бюджета даже в послевоенный период. В бюджетном комитете подчеркивают, что в условиях войны и после нее именно стабильность финансирования вооруженных сил является одним из ключевых факторов обороноспособности государства.
Как ранее писал OBOZ.UA, Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы в Киевской области и обязал украинку доплатить более 346 тыс. грн налогов. Женщина, как установила налоговая проверка, зарабатывала на OnlyFans. Однако в суде она заявила, что её данные, вероятно, были украдены и на упомянутой платформе она не зарабатывала.
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