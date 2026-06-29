Остался лишь один день: с 1 июля украинцы начнут уплачивать военный сбор по-новому

В Украине меняется система уплаты военного сбора. С 1 июля средства будут направляться непосредственно в специальный фонд Государственного бюджета Украины для выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в Государственной налоговой службе. Соответствующая норма была введена в этом году — это должно обеспечить около 200 млрд грн для выплат военным.

Новые коды классификации доходов

Изменения касаются счетов по следующим кодам классификации доходов бюджета:

11011000;

11011001;

11011600;

11011700;

11011800.

Рекомендации для налогоплательщиков

Чтобы избежать ошибочного зачисления средств на старые счета и возникновения налоговой задолженности, налогоплательщикам (в частности, работодателям и самозанятым лицам) рекомендуется заранее проверить обновленные реквизиты. Узнать новые счета можно:

в личном электронном кабинете плательщика ;

; на официальном веб-портале Государственной налоговой службы Украины в специальном разделе.

Зачем изменили модель уплаты военного сбора

Фиксация военного сбора именно на зарплатах ВСУ позволяет четко разграничить источники финансирования и сделать выплаты военным более защищенными от бюджетных колебаний. Такая модель будет действовать до конца третьего года после завершения военного положения — это обеспечит стабильность выплат военным даже в случае изменения экономической ситуации.

Параллельно уже приняты другие изменения, касающиеся ставок военного сбора. Они предусматривают, что в течение трех лет после завершения военного положения будут действовать действующие ставки:

5% для большинства физических лиц;

1,5% для военнослужащих и сотрудников сектора безопасности;

10% от минимальной зарплаты для индивидуальных предпринимателей 1, 2 и 4 групп;

1% от дохода для плательщиков единого налога 3-й группы.

Таким образом, система военного сбора остается важным элементом наполнения бюджета даже в послевоенный период. В бюджетном комитете подчеркивают, что в условиях войны и после нее именно стабильность финансирования вооруженных сил является одним из ключевых факторов обороноспособности государства.

Как ранее писал OBOZ.UA, Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы в Киевской области и обязал украинку доплатить более 346 тыс. грн налогов. Женщина, как установила налоговая проверка, зарабатывала на OnlyFans. Однако в суде она заявила, что её данные, вероятно, были украдены и на упомянутой платформе она не зарабатывала.

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