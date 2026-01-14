В Украине появится новая выплата 3000 гривен: кто сможет получить деньги с 1 февраля

Всем детям из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине назначат новую безусловную выплату в размере 3000 гривен. Новая мера поддержки будет введена с 1 февраля – средства будут начислять ежемесячно.

Соответствующей договоренности достигло межфракционное объединение депутатов ВПЛ на базе Совета коалиции. Об этом 14 января сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Впереди – юридическое оформление принятого решения в виде постановления. Будем вместе держать вопрос под контролем", – отметил Гетманцев.

Нардеп отметил, что в Верховной Раде также идет работа над повышением уровня дохода для других внутренне перемещенных лиц (с учетом критериев). Народные депутаты хотят, чтобы переселенцы получали не менее 10380 грн.

6500 грн для переселенцев – сколько уже получили

С 21 ноября по 17 декабря дети из семей ВПЛ, а также других уязвимых категорий (малообеспеченных семей, под опекой и попечительством, а также дети с инвалидностью, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа) могли подать заявку на выплату 6500 грн по программе "Зимняя поддержка". Помощь выплачивали украинцам, которые на ноябрь 2024 года были получателями помощи на проживание ВПЛ и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Всего подано 463 тысячи заявлений, из которых более 385 тысяч было согласовано. По состоянию на 1 января более 370 тысяч человек получили свои выплаты – средства для остальных должны были поступить в течение 10 дней.

Использовать выплату можно в течение шести месяцев. Те украинцы, которым деньги поступили, использовали их по назначению – преимущественно на одежду, обувь и лекарства, в том числе и для детей.

Также OBOZ.UA сообщал, что учреждения в Украине получат компенсацию средств, потраченных на бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц. В частности из госбюджета будут покрываться расходы на оплату коммунальных услуг, сжиженного газа и печного топлива.

