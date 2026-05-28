Осталось всего 4 дня: украинцы могут потерять важную выплату, если не подадут заявление

Дети из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и нетрудоспособные переселенцы могут получить помощь на проживание задним числом, но для этого заявление нужно подать до 1 июня 2026 года. Если обратиться позже, выплаты будут назначать только с месяца подачи документов без компенсации за предыдущие месяцы.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Дети, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, могут претендовать на помощь на проживание независимо от того, какой доход имеет их семья.

Ранее многие семьи ошибочно считали, что из-за официальных доходов родителей выплаты им не назначат. Впрочем, существует четкий дедлайн. Если заявление подать до 1 июня 2026 года, выплаты начислят сразу с 1 февраля 2026 года.То есть семья сможет получить средства сразу за несколько месяцев.

Если же обратиться позже, деньги будут выплачивать только с месяца подачи заявления, без компенсации за предыдущий период. Отдельно правительство обновило правила для нетрудоспособных переселенцев. Речь идет о людях, которым ранее прекратили выплачивать помощь из-за превышения установленного уровня дохода.

Теперь такие ВПЛ имеют право повторно подать заявление и снова претендовать на государственную поддержку. Причем если обращение подать до 1 июня, помощь назначат сразу с 1 января 2026 года. Фактически люди могут получитьзначительную сумму сразу за несколько месяцев.

В Минсоцполитики подчеркивают, что после завершения этого срока правило изменится. Тогда выплаты будут назначать только с даты обращения, а перерасчет за предыдущие месяцы уже не будет осуществляться.

Подать документы на получение помощи можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ;

по почте в территориальный орган Пенсионного фонда;

через ЦПАУ.

Также оформить документы можно через уполномоченного представителя исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей общины. Кроме того, людям стоит заранее проверить актуальность всех документов и статуса ВПЛ, чтобы избежать отказов или задержек с рассмотрением заявления.

