Сколько налогов государство собрало с украинских "ФОПов": кто платит больше всего

Украинские физлица-предприниматели ("ФОПы") в 2025 году уплатили более 59 млрд грн единого налога. При этом 80% всего единого налога уплатили "ФОПы" 3 группы – т.е., те, у кого лимит дохода составляет 10,091 млн грн.

Об єтом сообщили в Опендатабот. Там отметили: количество таких "ФОПов" в прошлом году не изменилось – однако сумма налога возросла на 6,5%.

"80% всей суммы единого налога уплатили предприниматели 3 группы – 47,84 млрд грн. Всего 1,63 млн. действующих плательщиков единого налога насчитывается в Украине, и почти половина из них — 0,8 млн человек – работают именно на 3 группе", – говорится в сообщении.

Меньше всего же налога уплатили, по данным аналитиков, плательщики 4 группы – фермерские хозяйства. В 2025 году сумма уплаченного ими налога составила 5,93 млн грн.

"При этом фермеров за год существенно уменьшилось. Около 700 предпринимателей по сравнению с примерно 800 годом ранее", – констатировали аналитики.

Где платят налогов больше всего

В то же время, отмечается, больше единого налога уплатили в Киеве – 13,2 млрд грн, что составляет 22% от общей суммы. Далее следуют:

Львовщина – 5,4 млрд грн (9%);

Днепропетровщина – 5,2 млрд грн (9%).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам могут разрешить заниматься бизнесом без регистрации физического лица-предпринимателя. Такой вид оформления могут разрешить парикмахерам, юрисконсультам, сиделкам, репетиторам, гувернерам и некоторым другим самозанятым украинцам.

