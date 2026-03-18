Осталось две недели: со 2 апреля мобильный оператор изменит стоимость тарифов

Мобильный оператор lifecell со 2 апреля может поднять цены на архивные тарифные планы. Поэтому цена пакета услуг на 4 недели в тарифе "Просто Лайф" может подняться на 66%, "Свободный Лайф" может подорожать на 20%, "Смарт Лайф" аж на 68% и "Жара Лайт" – +41%.

Сейчас оператор об этом официально не сообщал. О возможных будущих изменениях предупредили в техническом сообществе рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины". Аналитики отмечают, что подорожание затронет лишь отдельные архивные тарифы – к которым не могут подключиться новые абоненты.

Поэтому, по их данным, цены на архивные тарифные планы будут такие:

"Просто Лайф", цены за 4 недели услуг:

стандартная цена – повышение с 210 до 320 грн;

если номер идентифицирован или персонифицирован – повышение с 180 до 270 грн;

если номер перенесен в lifecell – повышение со 120 до 200 грн.

"Свободный Лайф", цены за 4 недели услуг:

стандартная стоимость – с 425 до 500 грн;

номер идентифицирован или персонифицирован – с 375 до 450 грн;

номер перенесен в lifecell – с 240 до 300 грн.

"Смарт Лайф", за 4 недели услуг:

стандартная стоимость – с 300 до 400 грн;

номер идентифицирован или персонифицирован – с 250 до 350 грн;

номер перенесен в lifecell – с 160 до 270 грн.

"Жара Лайт", за 4 недели:

подорожание с 195 до 275 грн.

Почему продажа SIM-карт по паспортам – необходимость

Из-за отсутствия доступа к терминалам Starlink российские оккупанты начали массово использовать украинские SIM-карты. Этот факт, озвученный спикером Сил обороны Юга Владиславом Волошиным, снова актуализировал дискуссию о продаже номеров исключительно по паспортам.

Защитники такой инициативы уверены – деанонимизация абонентов укрепит нацбезопасность и защитит людей от телефонных мошенников. Мировой опыт подтверждает этот тренд: по данным GSMA (Ассоциация "Специальная Группа Мобильных технологий" – объединение мобильных операторов и других компаний мобильной связи со всего мира), до конца 2025 года обязательную регистрацию внедрили уже около 160 государств.

Украина вряд ли станет исключением в будущем. Однако пока власти признают – шансы на быстрое принятие закона минимальны, ведь мобильные операторы не готовы рисковать миллиардными прибылями, которые генерирует нынешний рынок.

