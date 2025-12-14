Осталось 17 дней, иначе можно потерять пенсию: что нужно сделать для сохранения выплат

Украинцы, которые получают пенсию за рубежом или на временно оккупированных территориях (ВОТ), должны пройти обязательную идентификацию до 31 декабря 2025 года. В случае непрохождения процедуры пенсионные и страховые выплаты будут приостановлены с 1 января 2026 года.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Отмечается, что это касается как пенсий, так и других страховых выплат, осуществляемых через учреждение. Обязательную идентификацию должны пройти пенсионеры и получатели страховых выплат, которые:

временно находятся за пределами Украины;

постоянно или временно проживают на временно оккупированных территориях.

В то же время это требование не распространяется на лиц, получающих пенсии в соответствии с международными договорами Украины. Пенсионный фонд предусмотрел несколько способов прохождения процедуры, чтобы сделать ее доступной независимо от места пребывания пенсионера.

Один из вариантов – онлайн-идентификация через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпису.

Также доступна видеоидентификация. Пенсионер подает заявку через портал или контакт-центр Пенсионного фонда, после чего в определенное время проходит видеоконференцию с работником учреждения, предъявляя паспорт и отвечая на вопросы.

Для лиц, находящихся за рубежом, возможно прохождение идентификации через зарубежные дипломатические учреждения Украины. В таком случае консульство или посольство выдает документ о подтверждении факта пребывания лица в живых. Этот документ вместе с заявлением необходимо отправить в территориальный орган Пенсионного фонда по почте или подать в электронном виде.

Еще один способ – личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда или в уполномоченный банк на подконтрольной Украине территории, где пенсионер получает выплаты. Для прохождения идентификации, в частности за рубежом, необходимо предоставить:

копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

подтверждение места жительства;

справку от дипломатического учреждения о факте пребывания в живых (в случае обращения через консульство).

Отдельным условием для лиц с временно оккупированных территорий является представление уведомления о неполучении пенсионных или страховых выплат от Российской Федерации. Отмечается, что это можно сделать онлайн, во время видеоидентификации или лично в сервисном центре Пенсионного фонда.

Выплата пенсии прекращается, если по состоянию на 31 декабря в Пенсионном фонде отсутствует информация о прохождении идентификации. Также основанием для приостановления выплат может стать отсутствие расходных операций на банковском счете в течение шести месяцев при условии, что идентификация не проводилась.

В случае прекращения пенсии ее возобновление возможно после прохождения идентификации, но не позднее чем в течение года с момента остановки выплат. Отдельно правительство планирует в 2026 году сохранить пониженные коэффициенты для специальных пенсий, размер которых превышает 25 950 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 января минимальная пенсия увеличится всего лишь на 234 грн: с 2 361 до 2 595 грн. Бюджетом также предусмотрена традиционная мартовская индексация пенсий. Для большинства пенсионеров именно мартовская индексация в 2026-м может стать едва ли не единственным существенным перерасчетом выплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!