Особенную карточку с покемоном продали за $16,5 млн: за что заплатили рекордную сумму

Американский видеоблогер и боксер Логан Пол продал на аукционе коллекционную карточку Pokemon за $16,5 млн. Это стало знаковым событием для коллекционеров – эта сумма стала самой большой, за которую когда-либо продавали карточки этой серии.

Об этом сообщает BBC. Речь идет о карточке Pikachu Illustrator, которую Пол приобрел в 2021 году за $5,3 млн, то есть его инвестиция окупила более чем втрое.

Торги были организованы аукционным домом Goldin. Такая цена объясняется тем, что это лучше всего сохранившийся экземпляр одной из самых редких карт Pokemon.

Победителем торгов стал венчурный инвестор Эйджей Скарамуччи – сын финансиста и бывшего директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Он также признался, что планирует приобрести кости тираннозавра и Декларацию о независимости США.

Пол назвал результат аукциона "абсолютно безумным". Кроме карточки, он передал покупателю бриллиантовую цепочку, в которой появился во время своего дебюта в WWE на WrestleMania 38 в 2022 году. Именно на ней он ранее носил эту карточку.

Представительница Guinness World Records официально признала карточку самой дорогой торговой карточкой, когда-либо проданной на аукционе.

Что известно о карточке

выпустили в 1998 году в рамках конкурса. Известно, что существует около 40 экземпляров карточки.

Карточка, принадлежащая Логану Полу, – единственная с оценкой 10 от PSA, то есть в практически идеальном состоянии.

Стоимость карточек франшизы Pokémon в последние годы резко возросла.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на американском аукционе Heritage Auctions продали карточку с покемоном Чаризардом за 550 тыс. долларов. Такая цена объясняется тем, что карточка входит в первый выпуск базового сета Pokemon и была сертифицирована авторитетной компанией по экспертизе и оценке коллекционных карточек Professional Sports Authenticator (PSA) на самом высоком уровне Gem Mint 10. Это означает, что она находится в практически идеальном состоянии.

