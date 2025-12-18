Карточку с покемоном продали на аукционе за 550 тыс. долларов: как выглядит

На американском аукционе Heritage Auctions продали карточку с покемоном Чаризардом за 550 тыс. долларов. Такая цена объясняется тем, что карточка входит в первый выпуск базового сета Pokemon и была сертифицирована авторитетной компанией по экспертизе и оценке коллекционных карт Professional Sports Authenticator (PSA) на высшем уровне Gem Mint 10. Это означает, что она находится в практически идеальном состоянии.

Об этом сообщили в самом Heritage Auctions. Там отметили: нынешняя продажа стала рекордной для карточек Чаризардом.

Кроме того, подчеркивается, на том же аукционе за внушительную сумму 106 250 долларов был продан другой лот из вселенной Pokemon. Им стал неразрезанный лист Unlimited Base Set (Wizards of the Coast, 1999) Rare, Holo, содержащий 110 карт.

"Рынок Pokemon сейчас находится на рекордно высоком уровне. Число участников продолжает расти, а цены удерживаются на исторических максимумах", – говорится в сообщении.

Почему карточка с Чаризардом стала такой дорогой

Высокая же стоимость карточки с Чаризардом, отмечается, объясняется, тем что она очень редкая. По данным специалистов, таких карт, сертифицированных PSA в состоянии Gem Mint 10, насчитывается всего 125.

Другая причина кроется в популярности самого персонажа. Как объяснили в Heritage Auctions, многие фанаты вселенной считают Чаризарда "более популярным, чем маскот франшизы Пикачу".

