"Особого режима" для беженцев из Украины не будет: за какие изменения проголосовали в Польше

Польский Сейм согласовал сворачивание "специального режима" для украинских беженцев. Это означает, что на украинцев, которые получили временную защиту в соседней стране, будут распространяться общие правила, как для остальных иностранных граждан.

Видео дня

Соответствующий законопроект нижняя палата польского парламента поддержала практически минимальным количеством голосов – 232. Документ вступит в силу после утверждения Сенатом и подписи президентом.

Что меняется

Правительственный законопроект вводит новые условия труда, а также ограниченный доступ к социальным выплатам и медицинским услугам. Зато легальное пребывание украинских беженцев в Польше продлят до 4 марта 2027 года.

Впрочем, отдельного режима для украинцев не будет – они будут подчиняться общей системе временной защиты для всех иностранцев. В то же время граждане, имеющие PESEL UKR, автоматически переходят в новую систему.

Чтобы продолжать легальное пребывание в Польше, украинцы могут перейти на временное или постоянное пребывание или оставаться под временной защитой. На беженцев, которые уже имеют номер PESEL со статусом UKR, автоматически распространят действие новой системы, но остальным, чтобы сохранить статус, надо будет:

подать заявление на PESEL UKR в течение 30 дней после въезда в Польшу ;

; лицам, которые получили PESEL только по декларации, подтвердить личность в гмине до 31 августа 2026 года.

Что продолжит действовать:

PESEL UKR – как подтверждение легального пребывания;

– как подтверждение легального пребывания; электронный документ Diia.pl ;

; доступ беженцев к приложению mObywatel ;

; упрощенные правила трудоустройства и ведения предпринимательской деятельности.

Медицинские услуги и социальные выплаты

Система здравоохранения постепенно переведет украинцев на правила, приближенные к тем, что действуют для граждан Польши, а доступ к бесплатной медицинской помощи для незастрахованных лиц будет существенно ограничен. Исключения сделают для некоторых групп населения:

детей;

беременных женщин;

жертв насилия;

раненых военных;

неотложных случаев.

Доступ к социальной помощи ограничат теми видами поддержки, которые предоставляются иностранцам, находящимся в Польше по гуманитарным причинам или на основании разрешения на толероване пребывания. Они будут иметь право на убежище, питание, необходимую одежду и целевую денежную помощь.

Дополнительные уроки польского языка, подготовительные классы, а также упрощенные правила трудоустройства учителей и межкультурных ассистентов будут действовать до конца 2025/2026 учебного года. Затем – полный переход на общие правила.

Проживать в центрах коллективного размещения позволят детям старше одного года, одиноким опекунам трех и более детей, временным опекунам и совершеннолетним ученикам школ (до 30 июня 2026 года). После этого они должны будут самостоятельно искать жилье. Вводится новая система размещения:

краткосрочное кризисное (до 60 дней, максимум до 12 месяцев от начала войны);

(до 60 дней, максимум до 12 месяцев от начала войны); долгосрочное (только для особо уязвимых лиц – пожилых лиц, лиц с инвалидностью, беременных женщин и женщин, воспитывающих ребенка до 12 месяцев, и лиц после госпитализации) – под наблюдением министра, ответственного за социальную защиту.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцев в Польше хотят заставить соблюдать общие правила относительно технического осмотра транспортных средств. За нарушение автомобилистов могут ждать штрафы до 5000 злотых, изъятие водительского удостоверения и эвакуация авто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!