Операция "Эскулап": в Украине взялись за чиновников ВВК, во время обысков нашли шикарные авто и много наличных

Национальная полиция Украины проводит масштабную проверку представителей военно-врачебных комиссий (ВВК) и экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО) из-за незаконного обогащения и недостоверного декларирования. В рамках операции "Эскулап" правоохранители уже провели 58 обысков в 16 регионах Украины.

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По предварительным данным, общая сумма недостоверных сведений в декларациях таких должностных лиц может достигать 200 млн грн. Об этом сообщила Нацполиция.

Правоохранители среди прочего проверяют данные о расхождениях между задекларированными активами и фактическим имущественным состоянием должностных лиц. Речь идет о:

незадекларированном имуществе близких родственников;

случаях, когда указанные в декларациях активы существенно превышают официальные доходы.

По данным следствия, суммы выявленных расхождений у отдельных фигурантов составляют от 2 до 11 млн грн. Среди незадекларированных активов – автомобили, квартиры, жилые дома, земельные участки и наличные средства.

Что нашли во время обысков

Во время обысков оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями и прокурорами изъяли автомобили, наличные, медицинскую документацию, выписки и документы ВВК по 36 пациентам. Также правоохранители нашли договоры и чеки о переводах средств и оплату товаров на суммы от 600 тыс. грн до более 1 млн грн.

Среди изъятого имущества – автомобиль Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года выпуска. Его рыночная стоимость превышает 100 тыс. долларов.

Кроме того, за несколько дней правоохранители составили более 230 административных протоколов по статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение требований финансового контроля.

В Нацполиции отметили, что изъятые во время обысков документы могут свидетельствовать о легализации средств, полученных незаконным путем. Сейчас продолжается досудебное расследование, собираются доказательства для возможного объявления подозрений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили масштабную международную группировку, которая изготавливала фальшивые паспорта, дипломы и документы на недвижимость. Клиентам фактически создавали новые личности, чтобы обходить миграционные правила.

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