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Операция "Эскулап": в Украине взялись за чиновников ВВК, во время обысков нашли шикарные авто и много наличных

Ксения Капустинская
Личные финансы
3 минуты
3,0 т.
Слідчі дії в межах операція 'Ескулап'
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Национальная полиция Украины проводит масштабную проверку представителей военно-врачебных комиссий (ВВК) и экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО) из-за незаконного обогащения и недостоверного декларирования. В рамках операции "Эскулап" правоохранители уже провели 58 обысков в 16 регионах Украины.

По предварительным данным, общая сумма недостоверных сведений в декларациях таких должностных лиц может достигать 200 млн грн. Об этом сообщила Нацполиция.

Правоохранители среди прочего проверяют данные о расхождениях между задекларированными активами и фактическим имущественным состоянием должностных лиц. Речь идет о:

  • незадекларированном имуществе близких родственников;
  • случаях, когда указанные в декларациях активы существенно превышают официальные доходы.
Среди незадекларированных активов – автомобили, дома и т.д.

По данным следствия, суммы выявленных расхождений у отдельных фигурантов составляют от 2 до 11 млн грн. Среди незадекларированных активов – автомобили, квартиры, жилые дома, земельные участки и наличные средства.

Во время обысков нашли дорогие авто

Что нашли во время обысков

Во время обысков оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями и прокурорами изъяли автомобили, наличные, медицинскую документацию, выписки и документы ВВК по 36 пациентам. Также правоохранители нашли договоры и чеки о переводах средств и оплату товаров на суммы от 600 тыс. грн до более 1 млн грн.

Наличными хранили сотни тысяч гривен

Среди изъятого имущества – автомобиль Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года выпуска. Его рыночная стоимость превышает 100 тыс. долларов.

Правоохранители уже провели 58 обысков

Кроме того, за несколько дней правоохранители составили более 230 административных протоколов по статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение требований финансового контроля.

Подозрения еще готовятся

В Нацполиции отметили, что изъятые во время обысков документы могут свидетельствовать о легализации средств, полученных незаконным путем. Сейчас продолжается досудебное расследование, собираются доказательства для возможного объявления подозрений.

Шикарные авто чиновников или и родственников

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили масштабную международную группировку, которая изготавливала фальшивые паспорта, дипломы и документы на недвижимость. Клиентам фактически создавали новые личности, чтобы обходить миграционные правила.

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