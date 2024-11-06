ООН будет раздавать деньги большему числу украинцев: кого включили в программу выплат

В преддверии зимы стартовала новая волна программы денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), в рамках которой были расширены и добавлены новые категории украинцев, проживающие на прифронтовых территориях. В список получателей теперь также входят лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью, которые соответствующие сразу ряду критериев. Размер же помощи не фиксированный – он зависит от того, какую выплату от государства уже получает человек.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там объяснили:

Размер пособия составляет разницу между 3 250 грн и суммой уже существующей социальной помощи от государства, получаемого человеком.

К примеру, если человек получает 2 700 грн социальной помощи, выплата будет составлять дополнительно 550 грн.

"В настоящее время эта программа рассчитана на 6 месяцев. Общая сумма средств, которую ВПП направит на помощь – более 284 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом напоминается: ранее выплаты по программе осуществлялись для проживающих на прифронтовых территориях пенсионеров, имеющих низкую пенсию и не получающие иные денежные пособия от международных организаций. В рамках обновленной программы они продолжат получать деньги.

Каким критериям нужно соответствовать для получения помощи

Чтобы получить выплату от ООН, претендентам кроме принадлежности к конкретной социальной группе нужно соответствовать ряду критериев. В частности:

Проживать на территориях активных или возможных боевых действий.

Получать социальную помощь менее 3 250 грн в месяц.

Не получать пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Не получать международную целевую денежную поддержку от других международных организаций во время оказании помощи.

"Обращаться к ВПП ООН или Министерству социальной политики не нужно – списки получателей формирует ГП "ИОЦ Минсоцполитики" на основании имеющихся в государстве реестров. А ВПП направляет денежные выплаты этим людям", – рассказали в министерстве.

Где забирать деньги

Деньги в рамках программы выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой "Укрпочты". При этом, отмечается:

Платежи на банковские счета "осуществляют уже сейчас".

Выплаты через Укрпочту начнутся через несколько недель.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 декабря 2024 года украинцы смогут получить обещанную 1000 грн через отделение "Укрпочты", что позволит многим гражданам без доступа к Дії воспользоваться программой єПідтримка. Средства можно будет потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, мобильную связь или поддержку армии.

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