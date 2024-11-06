ООН будет раздавать деньги большему числу украинцев: кого включили в программу выплат
В преддверии зимы стартовала новая волна программы денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), в рамках которой были расширены и добавлены новые категории украинцев, проживающие на прифронтовых территориях. В список получателей теперь также входят лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью, которые соответствующие сразу ряду критериев. Размер же помощи не фиксированный – он зависит от того, какую выплату от государства уже получает человек.
Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там объяснили:
- Размер пособия составляет разницу между 3 250 грн и суммой уже существующей социальной помощи от государства, получаемого человеком.
- К примеру, если человек получает 2 700 грн социальной помощи, выплата будет составлять дополнительно 550 грн.
"В настоящее время эта программа рассчитана на 6 месяцев. Общая сумма средств, которую ВПП направит на помощь – более 284 млн грн", – говорится в сообщении.
При этом напоминается: ранее выплаты по программе осуществлялись для проживающих на прифронтовых территориях пенсионеров, имеющих низкую пенсию и не получающие иные денежные пособия от международных организаций. В рамках обновленной программы они продолжат получать деньги.
Каким критериям нужно соответствовать для получения помощи
Чтобы получить выплату от ООН, претендентам кроме принадлежности к конкретной социальной группе нужно соответствовать ряду критериев. В частности:
- Проживать на территориях активных или возможных боевых действий.
- Получать социальную помощь менее 3 250 грн в месяц.
- Не получать пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
- Не получать международную целевую денежную поддержку от других международных организаций во время оказании помощи.
"Обращаться к ВПП ООН или Министерству социальной политики не нужно – списки получателей формирует ГП "ИОЦ Минсоцполитики" на основании имеющихся в государстве реестров. А ВПП направляет денежные выплаты этим людям", – рассказали в министерстве.
Где забирать деньги
Деньги в рамках программы выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой "Укрпочты". При этом, отмечается:
- Платежи на банковские счета "осуществляют уже сейчас".
- Выплаты через Укрпочту начнутся через несколько недель.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 декабря 2024 года украинцы смогут получить обещанную 1000 грн через отделение "Укрпочты", что позволит многим гражданам без доступа к Дії воспользоваться программой єПідтримка. Средства можно будет потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, мобильную связь или поддержку армии.
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