Онлайн-мошенники активизировались: стало известно, сколько украинцев сталкивалось с аферами в сети

Жертвами кибермошенников в Украине в той или иной степени становились 43% пользователей интернета. А сталкивались с деятельностью онлайн-аферистов и вовсе 81% (т.е. 38% не реагировали на провокации преступников).

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При этом 85% украинцев уверены, что количество кибермошенников существенно выросло. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Лишь 19% опрошенных никогда не встречались с попытками обмана или другой злонамеренной деятельности в сети. В связи с этим специалисты призывают украинцев при общении в мессенджерах доверять только проверенным источникам и контактам.

Но даже с проверенными контактами нужно быть осторожными. Например, мошенники в мессенджерах пользуются схемой "друг просит взаймы". В таком случае нужно обязательно перезвонить другу по номеру, который вы точно знаете, а не по указанному на странице в соцсетях. Ведь если мошенник взломал страницу, то мог изменить и номер телефона в профиле.

Отдельным пунктом идет необходимость тщательной проверки волонтерских сборов в интернете. Выявить мошенническое объявление можно по некольким другим признакам:

попыткам авторов объявления сыграть на чувствах сострадания и вины;

часто используемым прописным буквам и эмодзи;

отсутствию ссылок на официальных представителей волонтерских сообществ;

публикации на странице якобы солдата разных просьб о помощи, часто с одинаковым текстом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 86% от общего количества случаев платежного мошенничества происходит в интернете. Аферисты выманивают данные банковских карт, коды, логины и пароли через фишинговые ссылки, ведущие на мошеннические сайты. Чтобы не стать жертвой схемы, нужно придерживаться простых правил.

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