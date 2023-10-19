Около 5 тысяч украинских беженцев в Великобритании могут потерять крышу над головой: что происходит

Почти 5000 беженцев из Украины в Великобритании считаются фактически бездомными или находятся под угрозой потери места проживания. Власти городов, где наблюдается такая мрачная статистика, готовы предпринимать меры, чтобы обезопасить наших сограждан.

Об этом сообщает издание SkyNews, ссылаясь на Национальное контрольно-ревизионное управление. Последний аудит правительственной программы "Дома для Украины" показал, что 4890 (а это только 8% от всех украинских беженцев в Соединенном Королевстве) ее участников оцениваются, как бездомные.

"Это даже, пожалуй, даже не истинная картина, поскольку около трети местных властей не предоставили данных, а риск бездомности "вероятно возрастет", – считают члены управления.

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В то же время отмечается, что местные власти предприняли ряд действий, чтобы защитить людей от бездомности. Эти меры предусматривают и привлечение новых спонсоров, и оказание поддержки в поиске и переезде в новое жилье.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Швейцарии разработали план по добровольному возвращению беженцев в Украину. Он предусматривает, что статус временной защиты "S" прекратит действие в 2024-2025 годах, а также предлагает выплаты до $4355, чтобы стимулировать украинцев уезжать раньше срока.

Официальная Варшава планирует в начале 2024 года постепенно отменять социальную помощь беженцам из Украины. В польском правительстве больше не видят причин продолжать выплаты.

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