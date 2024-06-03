Одна из стран ЕС предлагает беженцам добровольно вернуться в Украину: о чем идет речь

Чехия запустила пилотную программу добровольного возвращения украинских беженцев, которая предусматривает оплату автобусных билетов до 400 человек и санитарный транспорт для 30 больных с бюджетом в 5,5 миллиона крон. Программа продлится с июня по ноябрь, и беженцы смогут воспользоваться ею только один раз.

Об этом сообщает Radio Prague International. Этот проект, запущенный министерством внутренних дел Чехии, направлен на облегчение процесса добровольного возвращения для тех, кто получил временную защиту в стране.

Пилотный проект продлится с июня по ноябрь и будет охватывать до 400 человек, которым будут оплачены билеты на автобусы, и до 30 больных, которым будет предоставлен санитарный транспорт. Для реализации этой инициативы из государственного бюджета Чехии выделено 5,5 миллиона крон. Беженцы смогут воспользоваться этой программой только один раз, что обеспечит максимально эффективное использование выделенных средств.

Решение о запуске программы было принято правительством Чехии в середине мая, учитывая ситуацию с украинскими беженцами в стране. По данным министерства внутренних дел Чехии, по состоянию на апрель 2023 года в стране находились около 339 тысяч граждан Украины, покинувших свои дома из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Идея создания специальной программы добровольного возвращения украинских беженцев возникла в августе 2023 года. В этот период чешские власти сообщили о намерениях подготовить инициативу, предусматривающую оказание помощи и возмещение части расходов на возвращение. Это решение было обусловлено ростом числа оставшихся в стране беженцев, не имевших четких планов относительно своего будущего.

На апрель 2023 года в Чехии проживало около 339 тысяч украинских беженцев. Это люди, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за военных действий. Однако в последние месяцы количество беженцев с временной защитой оставалось стабильным. Это свидетельствует об определенной стабилизации ситуации, но в то же время о том, что значительное количество людей не смогло вернуться домой из-за объективных обстоятельств.

Важно отметить, что только 20 тысяч украинских беженцев из более чем 342 тысяч смогут получить разрешение на долгосрочное проживание в Чехии вместо временной защиты. Это создает дополнительные трудности для тех, кто не попадает в эти квоты, и может стать стимулом для возвращения на Родину с помощью новой программы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр социальной защиты Ирландии Хизер Хамфрис подтвердила, что планирует сократить пенсии 2500 находящихся на пенсии украинских беженцев. Правительство сначала установило наивысшие пособия для украинских беженцев, однако теперь сокращает их.

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