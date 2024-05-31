Одна из стран ЕС решила сократить выплаты украинским беженцам: платили самые высокие пособия 

Министр социальной защиты Ирландии Хизер Хамфрис подтвердила, что планирует сократить пенсии 2500 украинским беженцам, которые находятся на пенсии. Правительство первоначально установило самые высокие пособия для украинских беженцев, однако теперь сокращает их.

Как пишет издание Irish Independent, социальные пособия для беженцев сокращались в несколько этапов. Сначала правительство объявило, что пособие для тех, кто приехал сюда с середины марта, будет сокращено с 232 евро в неделю до 38,80 евро (с 928 до 155,2 евро в месяц) – такая же сумма будет выплачиваться тем, кто получает прямое обеспечение.

На прошлой неделе правительство объявило, что выплаты около 27 000 беженцев, которые находятся на полном обеспечении, независимо от того, когда они прибыли в Ирландию, также будут сокращены до 38,80 евро. Оказалось, что сюда входят около 2500 пенсионеров и людей, получающих пособия по инвалидности.

"Мы снижаем оплату для людей, которые находятся в полноценном жилье", – сказала она. "Проживание с полным обслуживанием означает, что вы получаете еду, свет, тепло, все необходимые коммунальные услуги. Мы постепенно это реализуем, это произойдет в августе", – добавила она.

Отметим, каждый третий украинский беженец (а точнее 34%) вообще не интересуется информацией об Украине. Еще больше 10% затруднились ответить, откуда они получают информацию об Украине (по мнению социологов, такой ответ – это форма уклонения от социально неодобрительного поведения, то есть человек не хочет признаться, что не интересуется, как дела на родине), показали результаты апрельского опроса КМИС.

Как ранее писал OBOZ.UA, около 6,5 млн украинцев сейчас находятся за границей. Последний опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что почти половина (44%) беженцев либо вообще не следят за новостями из Украины, либо уклоняются от ответа, откуда они получают эту информацию. Это свидетельствует о потере связей.

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