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Обыщите балконы и кладовки: старые советские игрушки можно продать за сотни тысяч гривен

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
471
Старые советские игрушки можно продать за сотни тысяч гривен

Некоторые старые советские игрушки могут принести своим владельцам огромные деньги. Порой речь идет о сотнях тысяч гривен. Дело в том, что из-за своего возраста такие вещи стали коллекционными, а потому ценители готовы за них платить большие суммы.

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К примеру на специализированном ресурсе Violity продают педальную машину "Лайка" за 200 тыс. грн. При этом продажа организована по принципу аукциона, а потому к окончанию торгов, намеченных на вечер 29 августа, стоимость игрушки может вырасти еще больше.

Некоторые старые советские игрушки могут принести своим владельцам огромные деньги

Как сообщает автор объявления, машина на ходу. Покраска – заводская.

Педальную машину "Лайка" за 200 тыс. грн

Педальное авто имеет дефекты. В частности:

  • поверхностную ржавчину;
  • трещины металла.
Из-за своего возраста старые игрушки стали коллекционными

Впрочем, несмотря на это, реставрации машина не поддавалась.

Как сообщает автор объявления, машина на ходу

Дорого можно продать и другие игрушечные машинки времен СССР. К примеру:

  • игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС" оценили в 27 998 грн;
Игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС" оценили в 27 998 грн
  • грузовой автомобиль "Запорожец" – в 9 000 грн.
Грузовой автомобиль "Запорожец" оценили в 9 000 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, также за большие деньги в Украине продают игрушку "Мотоциклист". Завленая стоимость ее составляет 12 800 грн.

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