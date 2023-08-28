Обыщите балконы и кладовки: старые советские игрушки можно продать за сотни тысяч гривен

Некоторые старые советские игрушки могут принести своим владельцам огромные деньги. Порой речь идет о сотнях тысяч гривен. Дело в том, что из-за своего возраста такие вещи стали коллекционными, а потому ценители готовы за них платить большие суммы.

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К примеру на специализированном ресурсе Violity продают педальную машину "Лайка" за 200 тыс. грн. При этом продажа организована по принципу аукциона, а потому к окончанию торгов, намеченных на вечер 29 августа, стоимость игрушки может вырасти еще больше.

Как сообщает автор объявления, машина на ходу. Покраска – заводская.

Педальное авто имеет дефекты. В частности:

поверхностную ржавчину;

трещины металла.

Впрочем, несмотря на это, реставрации машина не поддавалась.

Дорого можно продать и другие игрушечные машинки времен СССР. К примеру:

игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС" оценили в 27 998 грн;

грузовой автомобиль "Запорожец" – в 9 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, также за большие деньги в Украине продают игрушку "Мотоциклист". Завленая стоимость ее составляет 12 800 грн.

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